Нефтекамск своих не бросает

С началом специальной военной операции многие нефтекамцы почувствовали необходимость помочь всем российским военнослужащим, которые стоят сейчас на защите нашей Родины. И конечно же, своим землякам.

Лиана Евдокимова, швея с большим стажем и богатым профессиональным опытом, летом этого года обнаружила у себя запас неиспользованных остатков ткани. В свободное время сшила партию полотенец для военного госпиталя.

Вдохновленная советом уфимской знакомой, которая организовала первую отправку ее изделий, рассказала об этом в социальных сетях и пригласила горожан присоединиться к ней. Отклик был большой. Помощь в закупке тканей оказали предприниматели, любители шитья с охотой приняли участие в пошиве изделий. И пошло-поехало…

Раз в неделю женщины собираются в ателье Лианы для раскройки изделий, а шьют их у себя дома. Шьют полотенца, простыни, нижнее белье, шапки, снуды, балаклавы, термобелье. Все это вместе с гуманитарным грузом для нефтекамских военнослужащих отправляется в зону СВО.

— Благодаря тому, что мы работаем одной командой и каждая из нас отвечает за свой этап работы, дело идет быстро, — рассказывает Лиана. —Честно говоря, я так была занята, что даже не записывала, кто именно забирает раскрой. И ведь все 28 девочек принесли готовые изделия! Причем они их не только сшили, используя свои нитки, молнии, кнопки, но и выстирали, выгладили, упаковали, да еще вложили письма детей. Читая эти письма, хотелось плакать, настолько они были трогательные.

Организовав такую обширную работу, Лиана не преследует какого-либо меркантильного интереса. Это настоящий порыв души.

Хотя, некоторый интерес у нее все же есть. За небольшой период времени она обрела новых друзей, единомышленников, которые делятся с ней профессиональными лайфхаками и другими полезными советами. Более того, зная работу своих мастериц, она прикидывает, кому в будущем сможет предложить вакантные места в случае расширения собственного предприятия. Ведь изготовление одежды для военнослужащих — это хороший профессиональный опыт. Ну и нельзя не отметить, что мастерицам приятно слышать теплые слова военнослужащих, которые уже получили и оценили их изделия. Бойцов переполняет гордость за то, что землячки о них заботятся.

— Я думаю, что носочки, связанные собственными руками, дают гораздо больше тепла, чем фабричные. Мы так и говорим, что не просто одеваем наших солдат, но и даем им свое тепло. Кроме того, это полезное занятие и для наших жителей.

Вместо сидения у телевизора они заняты нужным делом, — уверена Лиана.

Профессиональный опыт позволяет нашей героине продумывать мельчайшие детали. Например, термобелье шьют такое, чтобы солдат мог без труда снять его в случае ранения. Полотенца сшиты из вафельной ткани — чтобы занимали минимум места в рюкзаке и их можно было бы использовать в качестве жгута для остановки кровотечения. Кроме того, они быстро впитывают жидкость и их можно использовать при разжигании костра.

Во всем этом начинании нефтекамских мастериц есть один значительный недостаток — отсутствие помещения, где они могли бы раскраивать будущие изделия хотя бы впятером-вшестером. Сейчас девушки делают это на полу в ателье Лианы.

Комнаты там достаточно маленькие, и расположиться всем за одним столом просто невозможно. Лиана опасается, что ее единомышленницы просто устанут работать в таких стесненных условиях. Может, отыщутся энтузиасты, которые помогут дружной команде найти подходящее помещение? Пригодится и финансовая помощь для закупки материалов.

Одна из соратниц Лианы в этом благом деле — Милана Мусина, ее супруг был мобилизован в конце сентября. Примерно тогда же Милана познакомилась с целой «армией» родных мобилизованных и просто неравнодушных горожан, которые с первых дней организовали сбор гуманитарной помощи землякам и вели активную информационную работу.

Получив запрос от мобилизованных на маскировочные сети, девушки вместе с другими добровольцами изучили технологию их плетения и оперативно организовали эту работу во Дворце молодежи. Первую спортивную сеть Милане предоставил директор школы деревни Старый Курдым Татышлинского района, где она сама училась. По рекомендации администрации города в скором времени ненужные волейбольные сети передали также Нефтекамский нефтяной колледж, школы и детские сады. Горожане активно подключились к сбору средств для приобретения материала и к самому процессу плетения сетей. За две с небольшим недели к этому делу подключилось около пятидесяти жительниц Нефтекамска! Причем не только жены и родственники военнослужащих, но и просто неравнодушные люди, желающие внести свой вклад в победу.

— Для изготовления сетей мы используем бязь, потому что она не шуршит и вообще хорошо подходит для этого изделия. Лиана помогла приобрести ткань по более низкой оптовой цене, один из предпринимателей предоставил специальную краску. Большую помощь оказала администрация, с сотрудниками которой мы всегда на связи, — рассказывает Милана. — Плести маскировочные сети достаточно просто, но нужно время. Мы собираемся по несколько человек во Дворце молодежи и работаем. Маскировочные сети стоят дорого, но они необходимы нашим ребятам.

За первую неделю работы руками неравнодушных женщин, которые трудились в прямом смысле с утра до ночи, было изготовлено десять маскировочных тентов, не уступающих магазинным. Первые три сети были отданы земляку, который проходит службу в Запорожской области и приезжал в город на несколько дней, остальные отправили вместе с гуманитарным грузом.

— За нами стоит очень много неравнодушных, искренних, надежных людей. Многие забирают отшитые вещи стирать, многие приходят кроить, а сколько тех, кто шьет! — говорит Лиана Евдокимова. — Девочки собирают средства на покупку лекарств, тканей, фурнитуры. Каждой огромное спасибо, без них ничего бы не получилось.

КСТАТИ

Ознакомиться со списком необходимых вещей для военнослужащих можно в группе «Помощь мобилизованным Нефтекамск» или по телефону Миланы Мусиной 8-917-047-64-66.