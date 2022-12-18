Новый год к нам мчится

Руководители сразу семи ведомств отчитались о подготовке к Новому году на оперативном совещании в правительстве. Это позволило воочию представить картину грядущего праздника, самого, наверное, любимого у всех. Итак, что уже сделано и что предстоит сделать в самые ближайшие дни?

Ёлки и горки

По словам и. о. министра ЖКХ Ирины Головановой, в городах и селах нынче установят 509 новогодних городков, 942 елки и 187 горок, смонтируют 174 километра праздничных гирлянд. Все работы планируется завершить до 20 декабря.

Горки высотой более метра должны, по правилам, проходить регистрацию и техобследование. Таких в республике 103 штуки. Большинство из них уже сертифицировано. Но вот обида: в шести муниципалитетах — Дюртюлинском, Краснокамском, Салаватском, Стерлитамакском, Татышлинском районах и в городе Агидель местные власти решили вообще не делать горки, даже высотой ниже метра.

Новогодние представления

Полный список развлекательных программ можно найти в календаре новогодних мероприятий, сообщил министр образования Айбулат Хажин.

Елка главы РБ пройдет 22 декабря в ГКЗ «Башкортостан». В ней примут участие около тысячи детей. Помимо представления ребят ждет широкая развлекательная программа.

27 декабря новогодние елки пройдут в муниципалитетах. В каждом мероприятии примут участие около 300 детей. Ну а со 2 по 6 января состоятся традиционные Новогодние семейные игры. В эти дни пройдет муниципальный этап, а республиканский намечен на 20 января.

По словам и. о. министра культуры Ильнура Мухьянова, в театрах и концертных залах запланировано более 450 новогодних программ, на них побывают 150 тыс. зрителей. Старт даст 17 декабря театр оперы и балета, который представит всем знакомый «Щелкунчик».

Две тысячи билетов переданы в администрацию Уфы для детей участников СВО, ребята смогут посетить представления бесплатно.

Всего в каникулы состоится 27 тыс. мероприятий, в них примут участие более 1 млн человек.

Декада спорта

В праздничные дни запланировано провести 1,1 тыс. спортивных мероприятий, в них примут участие 525 тыс. человек, отметил министр спорта Руслан Хабибов.

Любителей здорового образа жизни ждут 550 хоккейных коробок, почти 400 катков и 17 закрытых ледовых арен, более 150 лыжных баз и 14 горнолыжных комплексов.

С 30 декабря по 8 января в республике состоится Декада спорта. В конце уходящего года спортсмены попрощаются с Годом волейбола, а 1 января от Гостиного двора в Уфе стартует традиционный забег обещаний. Спортивные мероприятия будут проходить и в последующие дни.

Подарки под ёлочку

Семьи участников СВО начнут получать по 20 тысяч рублей на этой неделе. Уже подано 4 141 заявление на пособие к Новому году, отметила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

Кроме того, новогодние подарки получат дети до 14 лет из семей с пятью и более детьми. Вручать их будут после 17 декабря. Подарки также ждут воспитанников детдомов и приютов, сирот в замещающих семьях, ребят из семей беженцев, проживающих в пунктах временного размещения.

Тринадцать волонтерских бригад отправятся к маломобильным детям, чтобы поздравить их на дому.

По традиции 13 января в Уфе пройдет Аксаковская елка. На нее пригласят 510 детей, в том числе 109 ребят из семей участников СВО.

Дежурство спасателей и полиции

Силы МЧС в республике приведены в повышенную готовность, подчеркнул начальник ГУ МЧС по РБ Марат Латыпов.

Главная проблема в праздничные дни — пожары в жилом секторе. Поэтому в преддверии Нового года в республике начали работать более 900 профилактических групп. Также проводятся проверки в местах хранения и продажи пиротехники.

К дежурству в новогодние каникулы будет привлечено более 2 тыс. спасателей и 850 единиц техники.

По словам врио замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по РБ Динара Мухаметдинова, в новогоднюю ночь на дежурство выйдут 2,5 тыс. сотрудников полиции, более 500 представителей ЧОПов и 600 членов общественных организаций по охране порядка. Также будут нести службу 370 инспекторов ДПС. Кроме того, еще 500 сотрудников будут находиться в резерве.