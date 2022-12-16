Шамиль Валеев: Новый виток развития проекта «Атайсал»

Напомним, что в своем послании Радий Хабиров уделил внимание созданию комфортных условий в городах и селах. Так, он рассказал, что по федеральному проекту формирования комфортной городской среды в Башкирии благоустроили 560 общественных территорий, за три года отремонтировали 7400 подъездов многоквартирных домов, за четыре года вложили более пяти миллиардов рублей в программу «Башкирские дворики». И эта работа будет продолжаться.

- С назначением Радия Хабирова главой Республики Башкортостан городская и сельская среда меняется в лучшую сторону, совершенствуется, приобретает современный вид, - высказал свое мнение Шамиль Валеев. - Города и села становятся более притягательными для жителей. Новая инфраструктура прослужит не один десяток лет. Если люди находятся в комфортных условиях, у них не возникнет мысли уехать в поисках лучшей жизни.

Создание комфортной среды вокруг жилья каждого гражданина — одно из приоритетных направлений работы главы Башкирии. Результаты этой работы очень сильно влияют на наше с вами социальное самочувствие и качество жизни. От того, какое у человека будет настроение, когда он выйдет за порог квартиры, будет зависеть и его трудовой настрой. И то, что помимо строительства инфраструктурных объектов, развития промышленности, создания новых рабочих мест, Радий Хабиров выделил в качестве приоритета создание комфортной городской и сельской среды, и, по сути, следующий год, названный Годом полезных дел для малой Родины, будет посвящен именно этому направлению, о многом говорит.

Современные общественные пространства появляются не только в Уфе, но и в малых городах и сельских поселениях республики. Для жителей повсеместно создаются комфортные условия. У людей появляется стимул учиться и трудиться у себя на родине, на малой родине. Это сейчас определяющий фактор. Люди сейчас выбирают для жизни места, которые им нравятся, в которых им комфортно. Где можно гулять с детьми, заниматься спортом и творчеством, встречаться с друзьями. Мы с вами убедились насколько это важно, когда оказались в четырех стенах на карантине в 2020 году. Комфортная среда, современные общественные пространства делают людей счастливыми. Не отходя далеко от дома, можно провести личную или деловую встречу, сделать вместе что-то хорошее и полезное.

Обозначив эту тему в своем послании Госсобранию РБ, глава республики еще раз подчеркнул ее значимость и приоритетность, дал новые поручению в этом направлении. А провозгласив следующий год Годом полезных дел для малой Родины, он дал новый виток развития проекту «Атайсал».

Это наша местная специфика. Сейчас каждый житель республики, будь то выходец из крупного города, тихого района, живописной деревни, может внести свой вклад в улучшение пространства вокруг себя, на своей малой родине, в родной республике. Такие примеры есть, это очень сильно греет душу.

Фото: страница Шамиля Валеева в ВК.