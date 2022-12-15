Послание Радия Хабирова к Государственному Собранию – Курултаю Башкортостана

Дорогие соотечественники!

Уважаемые депутаты!

В соответствии с Конституцией Республики Башкортостан обращаюсь к вам с ежегодным Посланием.

Когда четыре года назад я обратился со своим первым Посланием Государственному Собранию, никто даже не мог предположить, какое непростое время всех нас ожидает. Мы с вами тогда не знали, через какие испытания пройдём. Насколько сложные, масштабные задачи, связанные с пандемией, обострением военно-политической ситуации предстоит решать.

Мы живём в переломные годы, время изменения глобального мирового порядка, открытого противостояния с враждебным к нам коллективным Западом. На нашу страну, на всех нас идёт огромное давление, обрушены беспрецедентные санкции.

Но мы с вами стойко держим удар, потому что уверены: правда – за нами! А ещё с нами особая духовная сила – завещанная предками любовь к Отечеству, готовность встать на его защиту.

Современная Россия при Владимире Владимировиче Путине вернула былое достоинство и авторитет в мире. Обретает новых союзников и партнёров. Наращивает военную и экономическую мощь. Вновь становится великой державой, твёрдо отстаивает справедливость и многополярный мир.

Сегодня российские воины защищают мир от нацизма, сражаются за Россию. В их числе – тысячи мобилизованных из нашей республики, добровольцы, башкирские батальоны имени Героев России Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова. На следующей неделе проводим третий наш батальон – имени национального героя Салавата Юлаева.

Мы всей республикой переживаем за наших земляков, все они, безусловно, – настоящие герои. Молимся, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми, активно им помогаем.

У Башкортостана – особая связь с регионами Донбасса. Там свято хранят память о генерале Шаймуратове. В День Республики с участием Главы ДНР Дениса Владимировича Пушилина мы торжественно открыли на Советской площади памятник командиру легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, отдав дань памяти подвигу всех павших в боях защитников Родины.

Уважаемые друзья!

Сейчас идет тяжёлое военное противостояние, в котором неизбежны боевые потери. Мы всей республикой скорбим по нашим павшим землякам. Вечная слава и вечная память каждому погибшему в боях за Родину. Сегодня я вновь хочу назвать имена тех, кому посмертно присвоено высокое звание Героя Российской Федерации – это старший лейтенант Максим Серафимов, прапорщик Тамерлан Ильгамов, старший лейтенант Игорь Насибуллин.

Сотни уроженцев Башкортостана удостоены государственных наград за проявленные в боях мужество и героизм. Совсем недавно Президент России присвоил высокое звание Героя России ещё двум нашим землякам – гвардии майору Борису Дудко и старшему лейтенанту Степану Белову.

Сегодня в этом зале – родные и близкие участников спецоперации. Прошу почтить память павших воинов минутой молчания.

Уважаемые товарищи!

Мы подставили братскому Донбассу наше надёжное плечо. Отправили десятки гуманитарных конвоев, тысячи «народных посылок». Приняли семьи, эвакуированные из зоны боевых действий. Сегодня врачи из Башкортостана несут на Донбассе свою благородную вахту. Строители, коммунальщики построили и восстановили в Красном Луче, Мариуполе десятки жилых домов, объектов социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры.

Своим личным долгом и долгом нашей управленческой команды считаю – быть опорой военнослужащим, добровольцам, их родным и близким. Мы создали логистический центр, куда стекается помощь промышленных предприятий, организаций, жителей республики. Большое всем за это спасибо!

Мы ввели региональные выплаты, приняли более 30 новых мер поддержки родителей, жён и детей участников спецоперации. Также до Нового года они должны получить единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Прошу администрации районов и городов, активистов Волонтёрского штаба имени Шаймуратова помогать семьям наших воинов в решении жизненных и бытовых вопросов.

Уважаемые депутаты!

В соответствии с Указом Президента России на территории Башкортостана введён режим базовой готовности. Это значит то, что Президент страны Владимир Владимирович Путин возложил особую ответственность за экономическую стабильность, выполнение всех социальных обязательств на региональные управленческие команды. Предоставил нам для этого все необходимые полномочия, И мы эти задачи выполним.

Остановлюсь на этом более подробно.

Ключевая для нас задача – обеспечить эффективную работу промышленности, сельского хозяйства, в целом всех секторов экономики нашей республики. За прошлый год наша промышленность выросла почти на 8 процентов, за 10 месяцев этого года – на 2,8 процента. Мы с вами можем гордиться тем, что Башкортостан два года подряд занимает первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в Российской Федерации.

Важно, чтобы промышленность развивалась дальше. Каждое новое предприятие, новый цех, станок работают на рост благосостояния, улучшение жизни людей. Сегодня я хочу поблагодарить руководителей наших предприятий, которые, несмотря на тяжелейшее санкционное давление, находят решения проблем, сохраняют рабочие места, укрепляют экономическую мощь страны.

23 башкирских предприятия уже заместили импортную продукцию, поставляемую для «Газпрома». Белебеевский завод «Автонормаль» выпускает комплектующие для «КАМАЗа», Уральский пружинный завод – для «АвтоВАЗа». Республиканские компании, входящие в структуру «Ростеха», участвуют в производстве узлов и агрегатов для самолетов «Сухой Суперджет-100» и МС-21. УМПО приступает к производству опытных образцов газотурбинных двигателей АЛ-41СТ.

Большую помощь оказывает Фонд развития промышленности, капитализация которого достигла 1,3 млрд рублей. На следующий год мы увеличим финансовую поддержку нашего ФРП за счёт регионального бюджета еще на 200 млн рублей.

Особый акцент мы делаем на кооперацию промышленных производств в рамках кластеров. Сейчас у нас образованы мебельный, авиационный, машиностроительный и промышленный кластеры, ведётся работа ещё по пяти. Важно, что мебельный, авиационный и промышленный уже включены в федеральный реестр и претендуют на федеральную поддержку.

Кто мог несколько лет назад подумать, что небольшой городок на западе республики Туймазы станет центром производства мебели. Что первый в России мебельный кластер будет создан именно там. И всё это усилиями молодых ребят, которые решили начать общее дело, поддерживать друг друга, привлекли коллег из соседних регионов.

Такая кооперация особенно важна сегодня, когда эти отрасли становятся опорой нашей армии.

Лёгкая промышленность, например, в условиях специальной военной операции существенно помогает в пошиве военного обмундирования. В целом считаю, что наше решение о разработке программ поддержки отдельных отраслей промышленности было своевременным и эффективным. В этом году мы выделили для поддержки лёгкой промышленности 158 млн рублей, лесоперерабатывающей отрасли – 40 млн рублей, народных художественных промыслов – 8 млн рублей.

Поручаю Правительству не только сохранить эти программы на ближайшие годы, но и проработать увеличение объёмов их финансирования. Более того, в следующем году должны заработать две новые программы – поддержки производства технических средств реабилитации инвалидов, а также колодно-бортевого пчеловодства.

Уважаемые депутаты!

Мы заслуженно входим в пятёрку лидеров Инвестиционного рейтинга страны. И в тяжелые годы пандемии, и в этом году продолжаем наращивать вложения в экономику. За последние три года объём инвестиций у нас вырос практически на треть (на 31 процент). Это очень серьёзный рывок. И это не просто цифры, это новые производства и рабочие места.

Самое главное, что российские и зарубежные инвесторы поверили в Башкортостан. В то, что здесь умеют работать, поддержать, создавать для надежных партнеров все необходимые условия.

Мы продолжим активно формировать инфраструктуру в «Алге», которая признана самой динамично развивающейся экономической зоной в стране.

Наша управленческая команда в своей работе всегда исходит из того, что, если закрываются одни двери и возможности, мы не ждём у моря погоды, а находим другие двери и возможности. Мир гораздо более велик, чем группа стран, объявивших нам санкции. И мы начали искать новых партнёров.

Наш внешнеторговый оборот вырос в прошлом году на 28 процентов, за девять месяцев этого года – на 13,5 процента. Высокими темпами растёт экспорт, причём не сырья, а продукции высоких переделов.

Мы выходим на качественно новый уровень экономического, гуманитарного сотрудничества с Республикой Беларусь. В следующем году нам выпала честь принять X Форум регионов России и Беларуси. Прошу Правительство подготовиться и достойно провести этот форум.

Мы плотно работаем с Казахстаном, Узбекистаном, Китайской Народной Республикой. Считаю, что мы не раскрыли в полной мере потенциал сотрудничества с Ираном, странами Юго-Восточной Азии, многими другими государствами. Поэтому продолжим открывать представительства в дружественных странах, поддержим экспортёров, покроем часть издержек, будем продвигать их на международных площадках.

Уважаемые коллеги!

Особых слов благодарности заслуживают наши аграрии. В этом году они потрудились героически. За 10 месяцев обеспечили рост сельхозпродукции почти на 25 процентов. Собрали больше 5 млн тонн зерна, побив свой рекорд 30-летней давности.

А вообще я считаю, что урожай в 4 млн тонн зерна должен быть для нас рядовым событием. А через несколько лет – и 5 млн тонн. И это не какие-то мечтания из кабинета, а наши продуманные планы и действия, которые опираются на глубокую техническую и технологическую модернизацию отрасли.

Так, за четыре года мы закупили более 12 тысяч единиц техники. Сейчас делаем упор на импортозамещение, а также выпуск запчастей. Наши предприятия уже выпускают свыше 150 видов сельхозтехники, около 3 тысяч деталей к ней.

Амбициозные задачи ставим перед животноводами. Тем более что кормами они обеспечены на два года вперед. Крупные проекты, которые запустятся в следующем году в Аургазинском, Илишевском, Дуванском, Ермекеевском районах, дадут серьёзный прирост производства.

Сельскохозяйственные земли, агропродукция становятся в современный период стратегическим ресурсом. Нерачительно, что в республике до сих пор есть земли, которые бесхозно простаивают. В некоторых районах практически не осталось свободных земель, но в то же время многие участки используются неэффективно. Поручаю Правительству республики вместе с Россельхознадзором и Росреестром провести в следующем году инвентаризацию земель сельхозназначения. Нужно организовать работу по вводу их в оборот для производства сельхозпродукции. К 2024 году не должно остаться ни одного гектара неиспользованной земли. Обращаю на это особое внимание.

У нас есть ещё одна проблема. Мы собираем большие урожаи, занимаем лучшие места по мясу и молоку в стране, но при этом мало перерабатываем. Нам нужно активнее заниматься программой по развитию пищевой промышленности. В этом году мы поддержали предприятия этой отрасли на сумму почти 200 млн рублей. Увеличили в два раза производство сахара, на треть – мясной продукции. Подсолнечным маслом мы обеспечены в семь раз выше потребности. Тем не менее, пока мы – лишь пятые в Приволжском округе по объёму производства пищевой продукции. Считаю, что это не наш уровень. Над этим надо работать.

Село, уважаемые коллеги, – это наша гордость, наши истоки. И мы должны проявлять заботу о сельчанах. Они справедливо требуют от нас создания комфортных условий в сельской местности. Ежегодно направляем на благоустройство сел и деревень 1,5 млрд рублей. Республика входит в число лидеров по реализации федеральной программы комплексного развития сельских территорий.

В 2018 году сельчане очень по-доброму восприняли программу по освещению улиц сёл и деревень. Мы действительно тогда ставили задачу, чтобы центральные улицы были освещены. К сожалению, мы вынужденно свернули программу в ковидные времена, но в моей почте много обращений, где люди просят вернуться к этой теме. Поручаю Правительству со следующего года направлять на эти цели не менее 300 млн рублей, обеспечить совместно с муниципалитетами, чтобы были освещены дороги к школам и детским садам, поликлиникам и больницам, а также парки и общественные пространства.

Уважаемые коллеги!

Все действия власти не имеют смысла и будут справедливо критиковаться, если они не направлены на самое главное – улучшение жизни людей. Это очень простые вещи – достойная работа, хорошая медицина, образование, комфортная среда, спорт и культура.

Сегодня в республике – самый низкий за новейшую историю уровень безработицы. Это факт. Но нас сейчас тревожит другое – то, что нам сейчас не хватает рабочих рук во многих предприятиях. А ведь наша промышленность сейчас активно развивается. У нас образуются мощные индустриальные узлы в Туймазах, Нефтекамске, Стерлитамаке, Октябрьском, Салавате.

Поэтому одна из наших главных задач – подготовка кадров. Это важнейший вопрос для нашей республики, нашей экономики, нашего движения вперёд.

Мы должны сделать так, чтобы именно человек труда был главным в нашей жизни. Мы только-только подвели итоги Года модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий. Отметили то, как действительно неплохо поработали в плане развития системы СПО. Но мы не должны ограничиваться только этим годом.

Обращаюсь к своим коллегам, руководителям, которые сидят здесь в зале или слушают меня в каждом муниципалитете. Прошу вас всегда помнить, что в центре нашей работы должно быть уважение к человеку труда, вообще к человеку. Говорю об этом с первого дня своей работы в республике.

Главная наша задача – достойная оплата и условия труда. Когда мы называем уровень средней зарплаты по Башкортостану – а он сейчас приближается к 50 тысячам рублей, – кто-то недоумевает. Это средние цифры, которые даёт Росстат. И при этом надо иметь ввиду, что по уровню зарплаты мы – не в первой десятке регионов.

Более того, представленные мне данные позволяют сделать вывод о том, что на ряде наших предприятий мы имеем дело с «серыми зарплатами». В результате люди лишаются своих пенсионных накоплений. Прошу Правительство совместно с Администрацией Главы представить предложения по эффективной координации работы, направленной на пресечение нарушений трудовых прав граждан.

Уважаемые коллеги!

В этом году наш строительный комплекс приблизился к вводу рекордных 3 млн кв. м жилья. Но и этого мало. Нам надо думать о новых площадках для развития городов республики. На уфимское Забелье мы уже привлекли порядка 8,4 млрд инфраструктурных облигационных займов «ДОМ.РФ» и приступаем к масштабному освоению этой перспективной территории.

В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов мы привлекли 19,6 млрд рублей на строительство в Кузнецовском затоне Уфы социальной и дорожной инфраструктуры, в Нефтекамске – объектов коммунальной инфраструктуры.

Правительству и администрациям городов поручаю организовать работу с застройщиками таким образом, чтобы они не ждали месяцами разрешения на строительство. Лично знаком с фактами, когда разрешения на строительство не давали годами.

Если всё нормально оформлено и для этого есть все основания, то выдавайте разрешения без проволочек. Если я буду видеть, что затягиваются сроки по надуманным предлогам, буду считать, что вы руководствуетесь иными интересами.

В следующем году планируем полностью закрыть тяжелейшую проблему «обманутых дольщиков», а к 2030 году должны выполнить целевой показатель национального проекта «Жилье и городская среда» – строить ежегодно по 4 млн кв. м жилья.

Уважаемые коллеги!

Особого внимания требует укрепление дорожной инфраструктуры. Мы работаем над увеличением объёмов Дорожного фонда, которые за последние пять лет выросли в 2,2 раза. Такие проекты как «Восточный выезд», федеральные трассы М-12 «Москва – Казань – Екатеринбург», «Бирск – Тастуба – Сатка», «Южные ворота» и другие проекты определят развитие республики на ближайшие десятилетия. Меньше чем за два года мы построили и отремонтировали более 2 тысяч км дорог и 3 тысячи погонных метров мостов. Завершили реконструкцию развязки на южном въезде в Уфу.

Это очень важная работа, но у нас в первую очередь сильно «фонят» региональные и муниципальные дороги. Мы должны обратить особое внимание на те дороги, о которых люди чаще пишут. Нужно продолжить работу по повышению качества региональных и муниципальных дорог, развитию сопутствующей инфраструктуры и объектов сервиса.

Необходимо определить график ремонта наиболее проблемных дорог и довести его до людей, чтобы они знали, в какие конкретные сроки ремонт дорожного полотна будет сделан.

Поручаю Правительству республики в следующем году дополнительно выделить 4 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автодорог местного значения.

Начиная эту работу, твёрдо обещаю жителям Хайбуллинского и Баймакского районов, что с начала весны 2023 года мы начнём ремонт автодороги «Сибай-Акьяр». Планируем завершить эту работу в 2024 году.

Также прошу Правительство предусмотреть финансирование каждому муниципальному району по 10 млн рублей на отсыпку дорог.

Уважаемые депутаты!

Поддержка системы образования всегда будет в числе наших главных приоритетов.

За четыре года в республике построены и реконструированы 32 школы и 59 детских садов. Особо хочу поблагодарить Президента страны Владимира Владимировича Путина за программу по капитальному ремонту зданий школ. Раньше мы выделяли на эти цели не более 600 млн рублей в год. Благодаря президентской программе мы направим на эти цели за два года свыше 6,5 млрд рублей. В результате отремонтируем 140 школьных зданий, прежде всего сельских. Таких объёмов прежде не было никогда.

За счёт республиканского бюджета провели ремонт в зданиях и общежитиях 90 колледжей.

Выпускники наших колледжей начинают отвечать конкретным требованиям предприятий. С 2019 года на базе 60 колледжей создано 188 современных мастерских. По этому показателю Башкортостан – в пятёрке лидеров в стране.

Наша общая задача – повышать престиж профессии педагога, усилить его социальную защищённость. В школы республики, особенно сельские, нужен приток молодых специалистов. В этой связи поручаю Правительству увеличить до 150 число грантов молодым сельским учителям со следующего года.

Особо хочу остановиться на развитии науки и высшего образования. Начну с того, что в первом Национальном рейтинге научно-технологического развития республика вошла в пятёрку лучших регионов, заняв 4 место. Мы гордимся этим. Огромное спасибо нашему научному сообществу.

Локомотив наших успехов – Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня. Деятельность нашего НОЦ позволила привлечь почти 16 млрд рублей федерального финансирования на научно-технологическое развитие республики. В объявленное Президентом Десятилетие науки и технологий республика входит с хорошим заделом.

Важную роль в этой работе призван также сыграть Уфимский университет науки и технологий. К 2030 году новый вуз должен выйти на амбициозные показатели развития – 50 тысяч студентов, более 3 тысяч преподавателей и ученых, 12 млрд рублей доходов в год. В этом вузе начинает работу одна из 30 российских передовых инженерных школ «Моторы будущего».

Нам надо идти дальше, ставить новые цели и задачи. Поручаю Администрации Главы Башкортостна во взаимодействии с участниками Евразийского НОЦ подготовить программу научно-технологического развития республики до 2030 года.

Уважаемые коллеги!

Вчера мы подписали соглашение о строительстве межвузовского студенческого кампуса.

В проекте с общим объёмом инвестиций более 20 млрд рублей половина – это федеральные средства. Первый объект кампуса – здание IQ-парка – заработает уже через год. Прошу Правительство неукоснительно выполнять все наши обязательства по реализации проекта и завершить строительство к 2026 году. Наш кампус – это не только про комфортные общежития для более чем 4 тысяч студентов, а про современную научно-образовательную среду действительно мирового уровня. Это будет пространство для жизни, учёбы, науки, спорта и культуры. Там появятся офисы студенческих и вузовских малых инновационных компаний и крупных компаний-резидентов. Проектом кампуса мы формируем экосистему студенческого предпринимательства.

За счёт бюджета республики приняты беспрецедентные шаги по грантовой поддержке наших ученых. Мы впервые выделили в этом году 200 млн рублей на научные стажировки, улучшение жилищных условий молодых учёных и преподавателей вузов. Прошу Правительство в следующем году продолжить реализацию этой социальной программы, включить в неё научных работников УФИЦ РАН.

Уважаемые депутаты!

Пандемия внесла серьезные коррективы в работу системы здравоохранения. Хорошо помню день 18 марта 2020 года, когда я подписал Указ о повышенной готовности. Мы тогда сразу решили, что коронавирус станет для нас и проверкой, и возможностью выйти из этой ситуации окрепшими.

Несмотря на то, что в республике и сейчас ежедневно заболевает коронавирусом порядка 150 человек, у нас нет в больницах общего профиля «красных зон» и нет ковидных госпиталей. Потому, что у нас есть построенные за короткое время четыре инфекционных центра со специализированными койко-местами. То наше решение было совершенно оправданным. Теперь мы готовы к любым испытаниям. А пройдем их – и перепрофилируем госпитали в обычные больницы с современным оборудованием и хорошими условиями лечения.

Самая важная наша задача – укрепление первичного звена. Недопустимо, чтобы человек не мог дозвониться или записаться на приём к участковому врачу или узкому специалисту. После моих неоднократных замечаний в адрес Министерства здравоохранения, конечно, меры были приняты. Но я прошу держать этот вопрос на постоянном контроле, независимо от вспышек сезонных заболеваний.

За последние три года мы установили и построили 250 ФАПов, 5 сельских врачебных амбулаторий. До конца года завершим строительство двух сельских амбулаторий в Туймазинском и Илишевском районах, поликлинику в уфимском микрорайоне «Затон». В следующем году откроем Центр детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы. Введём детские поликлиники в Месягутово, Кармаскалах и Баймаке, больницу в Большеустьикинском.

Объекты строим, а кто будет работать в этих больницах? Важной поддержкой в кадровом вопросе стало решение Президента страны Владимира Владимировича Путина. С 1 января следующего года врачи и медицинские работники первичного звена здравоохранения и скорой помощи получат значительные надбавки к зарплатам.

Завершая блок про медицину, конечно, я не могу не сказать слова сердечной благодарности нашим уважаемым медикам. За два года самоотверженной борьбы с коронавирусом и его последствиями. За работу в отдалённых сёлах выездных бригад и «поездов здоровья». Спасибо десяткам наших медиков, которые оказывают сейчас помощь жителям Донбасса и военнослужащим в полевых госпиталях. Спасибо вам большое и низкий поклон!

Уважаемые коллеги!

Башкортостан активно проявляет себя на спортивной карте России. Мы проводим соревнования с приглашением дружественных стран. Начали развивать новые спортивные проекты.

Создаем все условия для занятий спортсменов с особенностями здоровья. Наши паралимпийцы тренируются в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. В этом году запустили Центр адаптивного спорта, передадим ему спортивный комплекс «Нефтяник» с бассейном, тренажёрным и спортивными залами.

За последние три года в отрасль удалось привлечь солидное федеральное финансирование. Это связано со строительством крупных спортивных объектов, приуроченных к 450-летию Уфы – центров борьбы, фехтования, гребного слалома, а также с началом реализации новых программ спортивной подготовки.

В этом году открыли Центр гимнастики имени двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной. В нём уже сегодня занимаются более 800 детей. Ожидаем хорошей отдачи в плане подготовки будущих чемпионов.

В целом будем дальше создавать условия для занятий физкультурой и спортом людей всех поколений. Сегодня я проведу заседание Совета по вопросам развития физической культуры и спорта, где детально обсудим перспективы и задачи в этом направлении.

Уважаемые депутаты!

Башкортостан становится одним из лидеров в области развития туризма и индустрии гостеприимства.

Мы работаем над новыми точками притяжения для туристов. Этим летом открыли уникальный музейный комплекс «Шульган-Таш». Начинаем создавать Центр кочевых цивилизаций в Чишминском районе. Продолжаем улучшать инфраструктуру наших геопарков «Янган-Тау» и «Торатау». Приступаем к развитию промышленного туризма.

На особом счету у нас – программы социального туризма. Проект «Башкирское долголетие» предоставляет для старшего поколения экскурсионные маршруты по всей республике. В этом году 10 тысяч пенсионеров получили заряд бодрости и яркие впечатления. Они заслужили то, чтобы попутешествовать по нашей республике. Поручаю Правительству увеличить финансирование этой программы и охватить ею в следующем году не менее 20 тысяч пенсионеров.

Уважаемые коллеги!

Наша общая мечта – видеть наши населённые пункты благоустроенными, ухоженными, чистыми. Сейчас мы вкладываем в эту работу значительно больше энергии и средств. Невзирая на кризисы и финансовые сложности, мы закладываем ежегодно не менее 2 млрд рублей дополнительно к федеральной поддержке, которая в этом году составила почти 4 млрд рублей.

За четыре года мы отремонтировали 7 413 подъездов в многоквартирных домах. Продолжим эту работу и в следующем году, средства предусмотрены.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 560 общественных территорий. Показала свою эффективность и востребованность программа «Башкирские дворики». За четыре года мы уже вложили 5 млрд рублей. Работу здесь продолжим и в следующем году. Поручаю Правительству продумать возможность увеличения финансирования этой программы.

Для нас важны три большие задачи – дать людям чистую воду, решить вопрос с очистными сооружениями, обеспечить безаварийное теплоснабжение и газификацию. Много было обращений жителей в социальных сетях, все они – на контроле в муниципалитетах. Мы решаем эти задачи во многих районах с помощью средств Фонда национального благосостояния – это около 6,3 млрд рублей.

Есть один важный вопрос. Прошу коллег, занимающих государственные должности, быть очень аккуратными с непродуманными инициативами, не согласованными с Главой республики. Я имею в виду обсуждения в том числе в Государственном Собрании – Курултае повышение размера платы за капитальный ремонт. Считаю это преждевременным.

Конечно, денег не хватает. Но у нас есть возможности поддержать капремонт за счёт бюджетного финансирования. Не надо в этом вопросе излишне мучить людей.

Обращаюсь к главам муниципалитетов. Мы предусмотрели в бюджете 100 млн рублей на срочный ремонт крыш многоквартирных домов. Если этих средств не хватит, мы найдём ещё. Люди не должны жить в домах с текущими крышами.

Уважаемые коллеги!

Особое внимание мы уделяем нашей столице в преддверии её 450-летнего юбилея. Уфа стала большой строительной площадкой. Парки города становятся яркими, современными, притягательными для людей.

Мы строим очень много объектов, они будут десятилетия служить людям. Каждую стройку держу в поле зрения, и на сегодняшний день все работы выполняются в срок. Приводим в порядок дома и дворы, парки и скверы, дороги, обновляем исторический мост через Белую. Жители и гости республики скоро смогут оценить новые возможности, почувствовать в полной мере знаменитое башкирское гостеприимство. Проведём юбилей столицы на достойном уровне.

Уважаемые депутаты!

У меня есть одно правило, по которому я определяю эффективность того или иного руководителя. Это результат. Я всегда за результат. Пусть он маленький, но он должен быть ощутимым, видимым, чтобы человек мог понять его полезность, оценить то, как мы работаем.

Мы много думали, как нам назвать следующий год. И решили, что 2023 год станет Годом полезных дел для малой Родины. Кратко поясню. У каждого из нас есть малая Родина, где мы родились, сделали первые шаги, закончили школу. Я в своей деревне жил пять лет, кто-то десять, кто-то двадцать, кто-то всю жизнь. Кто-то родился в деревне, кто-то в городе. Но я точно знаю, у каждого человека есть связь со своими истоками, желание сделать для своей малой Родины что-то хорошее. Кто-то больше, кто-то меньше, но представьте, если все мы сделаем для своей малой Родины что-то полезное. Результат будет очень хороший. Мне кажется, что все жители республики высоко оценят его.

Прошу Администрацию Главы представить сегодня соответствующий Указ, и я его подпишу.

Уважаемые депутаты!

Меньше года осталось до выборов в органы местного самоуправления и республиканский парламент. Думаю, у наших жителей за это время была возможность увидеть, понять, какая политическая сила и какие конкретные депутаты были рядом с ними в эти непростые годы. Уверен, они сами оценят и сделают правильный выбор.

Как Глава республики могу сегодня искренне поблагодарить депутатский корпус Государственного Собрания – Курултая за эффективную работу все эти годы. Уверен, что те из вас, кто всё это время был рядом с людьми, активно помогал им, защищал их интересы, поддерживал свою страну, будут востребованы.

Уважаемые соотечественники!

Мы живём любовью и верой в родную республику и страну. Желанием прославить её большими свершениями. Если, как и прежде, будем едины в мыслях и делах, то пройдём любые испытания и обязательно победим!

Я верю в вас, уважаемые земляки! Будем сильными!