Снова обрёл имя

Махмута (Махмутдина) Хилажева не стало в сентябре 1942 года. Как он погиб, где похоронен — никто из близких не знал. Имя его не вошло в Книгу Памяти, данных в архивах нет. Исчез без следа, будто и не было человека. Только и осталась бумага «Без вести пропал»…

И вот 16 июня этого года отряд «Примирение» при проведении поисковых мероприятий в Кировском районе Ленинградской области возле поселка Молодцово (Синявинские высоты) обнаружил санитарное захоронение с останками четырех красноармейцев. Погибшие нашли упокоение на проселочной дороге с краю поля, в воронке от снаряда глубиной 120 см, в сыром суглинистом грунте. Лежали друг на друге. Вместе с останками также обнаружены противогаз, саперная лопатка, кожаный поясной ремень, перочинный ножик, карандаш, вставленный в стеклянную ампулу для хлорки, алюминиевая ложка и пятиконечная звезда с головного убора. Там же нашлась бакелитовая граненая капсула смертного медальона с бумажной запиской. Из-за попавшей внутрь влаги надписи практически были смыты. После расшифровки записки, в чем принимала участие лаборатория «Солдатский медальон» (Москва), было установлено, что капсула принадлежит Махмуту Хилажеву.

На одной стороне записки значится: «Товарищи, если я погибну, прошу сообщить по данному адресу: Башкирская АССР, Учалинский район, Сафаровский сельсовет, дер. Мансурово, Хилажевой Хусникамал Абдрахмановне». Данные из записки на другой стороне: «3-й особый стрелковый батальон, вторая стрелковая рота, должность: зам. политрук, звание: зам. политрук. Фамилия: Хилажев Махмут Хилажевич». По данным ОБД «Мемориал», Махмут Хилажев был замполитом роты 137-й особой стрелковой бригады, кандидатом в ВКП(б), 1909 года рождения. 3 сентября 1942 года похоронен в районе деревни Синявино Ленинградской области.

«К сожалению, из останков четырех красноармейцев личности остальных троих погибших солдат не удалось установить. Не было предметов, по которым можно было это сделать», — пишет руководитель поискового отряда «Св. Георгий» Олег Алексеев.

— В середине июля в администрацию нашего Мансуровского сельсовета пришла информация, что в Ленинградской области возле деревни Синявино в братской могиле обнаружены останки нашего родственника, — рассказывает правнук погибшего воина учалинец Азамат Хилажев. — Сначала точных сведений не было. Потом позвонили из поискового отряда и сказали, что действительно найден медальон с данными и личными вещами нашего родственника. А еще оповестили, что в начале декабря будет перезахоронение. Пригласили приехать. Еще был звонок в августе: поисковики сообщили, что провели почерковедческую экспертизу записи в медальоне. В конце октября уже стала известна точная дата перезахоронения — 3 декабря. Конечно же, выехали в Санкт-Петербург, получив официальное приглашение на Синявинские высоты. Махмут Хилажев мне приходится прадедом. Дед вырос без отца, тоже умер рано. Каким был прадед — об этом толком и не знаем. Хотя в архивах мы никакой информации о нем не нашли, но всегда вели поиски и помнили, что наш близкий родственник погиб, защищая Родину. Гордились им.

По словам Азамата Хилажева, в тот день были перезахоронены 145 солдат Великой Отечественной, из них только шестеро опознаны. Мероприятие было организовано очень торжественно.

Вместе с ним и его супругой туда поехали и другие родственники Хилажева, не только из Учалов, но и из Челябинска, Санкт-Петербурга — в общей сложности одиннадцать человек.

— Знаем только то, что в 1938 году Махмут-агай был призван в армию. По воспоминаниям родственников, вся информация была закрыта. Может, поэтому официально он нигде не числится, даже в Книге Памяти. Кстати, один из правнуков нашего Махмута Хилажева служил в Санкт-Петербурге, а некоторые потомки и сейчас проживают в Северной столице, — продолжил свой рассказ Азамат Ражапович. Родственникам передали найденные личные вещи, а еще медаль «За оборону Ленинграда». Оказывается, поисковики выкупают эти медали и вручают родственникам таких вот погибших солдат. — Наряду с другими вещами нам также отдали и складной ножик, — рассказывает супруга Азамата Хилажева. — Из-за этого нас не хотели пускать в самолет. Сказали как отрезали: если хотите лететь, выбросьте. Для них это просто нож, а для нас ценнейшая реликвия и память о дорогом человеке. Муж даже сказал в сердцах, мол, тогда лучше пешком пойду. Еле-еле удалось договориться. Как стало известно из рассказов родственников, у Махмутдина Хилажева были две дочери. Старшая в память об отце и после замужества сохранила девичью фамилию. Что интересно, Всевышний дал ей пятерых сыновей, так что род героя не прервался. Азамат Ражапович работал на Учалинском ГОКе электрослесарем, а два года назад переехал с семьей в Мансурово, в родную деревню. Сейчас работает в Башкирской золотодобывающей компании. Супруга трудится в Учалинской ЦГБ. У них две дочери. Родственники героя поставили перед собой задачу побольше узнать о близком человеке.

— Мы сейчас ищем дальних родственников, очень хочется узнать о нем побольше. Это событие стало как бы толчком для нас. Начали все изучать, занялись поисками, — говорят они.

Кстати, из деревни Мансурово Учалинского района были призваны три брата Хилажевы — Муфтахитдин (1903 года рождения), Махмут (Махмутдин) (1909 г.р.) и Маулит (Мавлит) (1916 г. р). Младший из братьев, Мавлит Хилажев, — полный кавалер ордена Славы. На фронт он был призван в июле 1941 года, воевал в конно-артиллерийском стрелковом полку, служил наводчиком орудия стрелкового полка на том же Ленинградском фронте, командиром орудия батареи в стрелковой дивизии. В составе Прибалтийского фронта старший сержант Мавлит Хилажев прошел Латвию и Литву, там и встретил победу. Только в 1946 году смог вернуться домой. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». С женой Фаридой они воспитали шестерых детей. Умер ветеран 30 августа 1997 года в возрасте 81 года. Именем Мавлита Хилажева названа улица в деревне Мансурово, установлен обелиск. Старший из братьев Муфтахутдин пропал без вести в 1942 году. О нем до сих пор ничего неизвестно...

Сегодня про победоносные сражения Советской армии известно многое, сохранилось множество документов. Но немало событий времен Великой Отечественной было предано забвению. Поражения либо замалчивали, либо описывали их довольно поверхностно. Ярким примером подобного «малоизвестного сражения» является Синявинская наступательная операция, удачный исход которой мог привести к прорыву блокады Ленинграда еще в августе — сентябре 1942 года. Но она окончилась неудачей и удостоилась только нескольких скупых слов «…сорвана попытка немцев захватить Ленинград». Сколькими жизнями заплатили за нее наши бойцы — об этом вообще не говорилось. Между тем ожесточенные бои по прорыву вражеских укреплений под Синявино были мучительными и кровавыми, сравнимыми разве что с Ржевской «мясорубкой». Синявинская наступательная операция стала своеобразным переломным этапом в битве за Ленинград.

Масштабной кровопролитной разведкой боем перед новым, уже сокрушительным ударом по врагу, после которого он так и не оправился.