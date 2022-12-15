Группа крови — «Атайсал»

Институт землячества в Башкирии — не новость. Люди, покинувшие свою малую родину, добившиеся профессиональных успехов в других городах или регионах, не забывали о своих корнях и в помощи землякам не отказывали. Не только, что называется, по мелочи. Но лишь с недавних пор землячества стали выкристаллизовываться в реальную силу, своеобразную ячейку влияния. Произошло это после того, как по инициативе главы республики Радия Хабирова был запущен проект «Атайсал».

Благотворительная деятельность — это движение души. Но многие проекты требуют материальных и денежных средств — об этом можно рассказывать долго и красочно, хотя спикеры межмуниципального форума «Моя малая родина — Атайсал», прошедшего в Кармаскалах, настойчиво подчеркивали: смысл проекта намного шире — он о судьбе малой родины и страны в целом, о национальных традициях и патриотизме.

Цель проекта — единение

Первый заместитель руководителя администрации главы республики Урал Кильсенбаев подчеркнул, что проект «Атайсал» уже аккумулировал сотни начинаний на огромные суммы.

— Но даже не в этом дело, — отметил Урал Тагирович. — Цель проекта — в единении, поскольку не имеет значения национальность участника или его религиозные предпочтения, важно проявление доброты. Проект «Моя малая родина — Атайсал» обладает невероятной духовной силой, которую не оценить ни деньгами, ни километрами, ни объемом инвестиционных проектов.

— Так совпало, что сегодня День героев Отечества. И мы находимся на земле героя — генерала Минигали Шаймуратова — Героя России, легендарного командира 112-й башкирской кавалерийской дивизии. И все, кто реализует проект «Атайсал», тоже герои, поскольку делают это не для себя, а для своих односельчан. И цель проекта — это сила землячества, сила нашего единства, — подчеркнул Урал Кильсенбаев, обратив внимание также на необходимость опеки над семьями участников специальной военной операции. По его мнению, сегодня наши герои — не только те, кто участвует в СВО. Это и те, кто проводил в батальоны добровольцев своего мужа, отца, брата. Это те, кто помогает участникам СВО, собирая для воинов денежные средства или амуницию. Они это делают от всей души, не для себя — для близких, родственников, односельчан.

Важно искреннее желание помочь

Глава администрации Кармаскалинского района Альфир Сабиров отметил, что не столь важен объем вложенных средств, сколько искреннее желание помочь.

— Ведь равнодушие убивает и ломает, а сегодня как никогда нам всем важно единство, — сказал Альфир Фархатович, подчеркнув, что проект «Атайсал» имеет давнюю историю помощи в каждом районе и населенном пункте, в сердцах многих людей, которым не безразлична судьба своей малой родины. В Кармаскалинском районе таких людей очень много.

Земляки всегда помогали. Среди них, например, Рафаэль Нурмухаметов. Он связал трудовую жизнь с другим регионом, но это не стало поводом предать забвению свой родной край. Благодаря его помощи в райцентре обустроен парк Победы, фонтан, аллея Матери, парк «Аккуль», детские площадки, школы и целый ряд других объектов.

Рафаэль Саитович является постоянным спонсором мероприятий, связанных с благоустройством района. В 2019 году после реконструкции в парке построена сцена для проведения мероприятий и концертов, сооружены зрительные места под открытым небом, оборудована большая детская площадка с резиновым покрытием и современная спортивная площадка. Парк стал центром притяжения жителей и гостей района, здесь же прошла Всемирная фольклориада.

Есть кумиры и без воинов Эллады

Председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Госсобрания РБ Раиль Асадуллин рассказал, что в его библиотеке свыше двухсот книг, подаренных авторами. И среди них есть книги сельских краеведов.

— Они несовершенны, отпечатаны не на самой лучшей бумаге, но когда читаешь их, видишь, с какой любовью к родному краю они написаны. Мы изучали историю Древнего мира, знаем героев Эллады, а книги краеведов рассказывают о других персонажах. Например, в них говорится о дедушке, который был участником Парада Победы в Москве. А другой — полный кавалер ордена Славы. По той деревне шла дивизия Чапаева, пролегал маршрут легендарного командарма Михаила Фрунзе.

Мне захотелось, чтобы о моей родной земле знал если не весь мир, то вся страна. Так, в 2004 году вышло первое издание энциклопедии, посвященной нашему району. Буквально через неделю стали звонить те, кто был недоволен, не увидев на страницах имен своих родственников. Когда появился проект «Атайсал», было решено выпустить второе издание энциклопедии. Мы оповестили весь район. Поступило огромное количество фотографий, воспоминаний. Важны не деньги, а то, что этот проект объединяет людей. За два минувших года мы подготовили текст, сдали книгу в производство. В процессе работы выяснили, что о некоторых знаменитых земляках мало кто знает. В частности, достойное место в издании займет статья о генерал-майоре Сагите Улямаеве, участнике Парада Победы, уроженце деревни Нижние Тирмы, бывшем начальнике Омского высшего общевойскового командного училища.

Патриотизм не передается по наследству, но чем чаще мы будем говорить о наших знаменитых земляках, тем больше будет героев в нашей стране, уроженцев Башкирии, — подчеркнул Раиль Мирваевич.

«Это моя жизнь»

Именно так ответил генеральный директор Первой стивидорной компании Якутского речного порта Михаил Малюшин на просьбу Урала Кильсенбаева в трех словах изложить свой взгляд на благотворительность. Без колебаний откликнувшись на приглашение принять участие в работе форума, он прилетел в Уфу из Якутска и задержался на родине еще на три дня. Они были посвящены общению с земляками. Поинтересовался у краеведов, как идет подготовка к изданию воспоминаний сельчан, работавших в колхозах на территории Подлубовского сельсовета, в местном отделении «Сельхозтехники». Это будет уже седьмая книга о земляках, об истории села Подлубово, которые Михаил Малюшин издает на свои средства.

В школе он провел встречу с учениками. Ничуть не рисуясь и не приукрашивая свою биографию, рассказал, как непросто давалась учеба в якутском поселке Тикси, куда переехали родители, и какой душевной была атмосфера в Подлубовской школе, где учителя не скупились на похвалу, подмечая даже малейшие подвижки в учебе.

С руководством школы Михаил Васильевич обсуждал проблемы, связанные с материальным оснащением классов.

Воспитанники сельского детского сада вместе с воспитателями подготовили концерт, отблагодарив таким образом своего земляка за уют и тепло. В один из последних приездов Михаил Васильевич был неприятно удивлен тем, что детсад не оборудован нормальными туалетами, а для персонала вообще были предусмотрены удобства на улице. Теперь все в прошлом!

Все были довольны. Кроме Малюшина. Не понравилась ему игровая площадка. И забор насторожил: обветшал, очередной косметический ремонт изъянов не скроет. «Составьте смету, согласуйте проект. Требование такое: должно быть красиво, современно и безопасно!» — попросил он земляков.

Сильные идеи, полезные решения

Делегаты межмуниципального форума обменялись опытом, приняв участие в работе секций, которые одновременно проходили на разных площадках.

В секции «Комплексное развитие территорий» обсуждалось положение муниципалитета в обществе, рассматривались оценочные показатели, проблемы взаимодействия с населением.

Участники заседания секции «Практики взаимодействия землячеств с муниципальными образованиями» обсудили традиции землячества, их особую актуальность в наши дни.

На площадке «Молодежные землячества» состоялась дискуссия с представителями различных районов. Участники мероприятия пришли к выводу: только объединившись в большую дружную команду, можно реализовывать идеи по развитию своей территории.