Кто ты, партизанка Дуся?

Об этих захоронениях тирлянцы знали всегда. В советские годы сюда ходили пионеры, чтобы ухаживать за могилами. Они находятся на одном из тирлянских кладбищ. Потом могилы заросли деревьями, скрылись от глаз, и о них стали забывать.

Могильные памятники открылись взору лишь недавно, когда по федеральной программе помощи селам на тирлянском кладбище стали наводить порядок. Работники, нанятые через центр занятости, вырубили деревья, разросшийся кустарник.

Кладбище, которое в народе зовется Заводским, стало обретать благопристойный вид.

Что за могилы имеются в виду?

Одна из них братская, где похоронены в годы Гражданской войны красные партизаны. В другой похоронена красная партизанка Евдокия Давыдова.

Недавно познакомился с девушкой, составившей брошюру о своем родном селе. Разговорились. Девушка мне неожиданно выдала: «Я однозначно за белых!»

Спорить я, разумеется, не стал, но подумал: Гражданская война, увы, до сих пор не закончена.

Да, она продолжается в наших душах, если мы до сих пор делимся на цвета: красные — белые. Террор был жуткий, со стороны как красных, так и белых. Другой разговор, что первым терять было нечего, и у них была идея. Поэтому именно красные и победили. Побеждают всегда те, кто вооружен идеей. Это самое страшное оружие! Оно куда страшнее, чем пулемет «Максим» в прошлом и гиперзвуковые ракеты в настоящем.

А белых откровенно жалко: они были носителями утонченного аристократизма, людьми большой культуры, но… В эпоху революционных перемен эти качества оказались никому не нужными. Красных из числа рабочих мужиков победить было невозможно. Это все равно, что сражаться шпагой против народной дубины.

Вместе с главой Тирлянского сельсовета Ириной Нагорновой и директором сельской библиотеки Гульнарой Гибадуллиной едем на кладбище.

— Они погибли в годы Гражданской войны, — рассказывает Гульнара Раисовна, имея в виду людей, похороненных в братской могиле.

— Сколько партизан там покоится?

— Некоторые считают, что двенадцать, но отдельные краеведы утверждают, что погибших значительно больше.

Гульнара Раисовна говорит, что похороненные в братской могиле были, скорее всего, участниками партизанского отряда Сызранкина. Или это тирлянские жители, которые просто симпатизировали большевикам. Когда отряды Дутова уходили из Тирляна, они якобы уничтожили всех активистов красного движения. Именно эти люди и похоронены в братской могиле.

Вот и кладбище. Вдалеке рабочие, вернее, работницы очищают заброшенные могилы от разросшегося кустарника и всякого хлама, который копился здесь многие годы.

«Где тирлянские мужики? — думаю я. — Глава администрации — женщина, и даже на кладбище порядок наводят женщины. Мужики-то куда делись?..»

Одна из работниц словно читает мои мысли. Она, отвечая на вопрос главы, говорит:

— Мы, тирлянские женщины, сильные, все выдержим!

Знакомлюсь с ней. Диля рассказывает много интересного:

— За три месяца работы я насчитала шесть или семь могил, где похоронены люди, прожившие более ста лет. Но вообще возраст похороненных редко превышает семьдесят лет…

На кладбище пронизывающий ветер. Начинаются холода. Женщины работают здесь с утра до вечера.

— А еще я заметила, что здесь похоронено много детей, особенно в середине тридцатых годов и сороковых.

— Может быть, это связано с репрессиями и с войной? — предполагаю я. — Дети просто умирали от голода, оставшись без родителей.

Идем к братской могиле. По пути замечаю, что на кладбище мирно соседствуют звездочки и кресты.

Кстати, совершенно не понимаю людей, отрицающих в последнее время советскую символику. Это, конечно, их право, но точно так же после 1917 года людей учили отрицать, например, крест и иную религиозную атрибутику. Нельзя быть такими управляемыми…

Красная звездочка — законный символ нашего народа. С ней наши деды шли в бой и побеждали врага. И нельзя от нее открещиваться.

В странах Запада красная звездочка многим колет глаза, и памятники с ее изображением активно сносятся. А мы, наоборот, будем возрождать!

— В следующем году мы покрасим памятник, — говорит Ирина Нагорнова, показывая на братскую могилу с большим металлическим постаментом.

Она добавляет, что когда-то на памятнике была бронзовая табличка, на которой значились имена погибших партизан.

Табличку кто-то отодрал и сдал на цветмет.

— Мы сделали запрос в Уфимский архив с просьбой выяснить имена всех похороненных, — говорит Гульнара Раисовна.

Рядом еще одна партизанская могила. Подхожу, читаю табличку: «Давыдова Евдокия Александровна, 1902 г. — 1930 г. Красная партизанка из отряда братьев Кашириных».

Сохранилась фотография на памятнике. Милое девичье лицо с полустертой улыбкой. Она умерла в 1930 году, ей было всего 28 лет.

Разрешите звать ее просто Дусей, как ее наверняка величали в Тирляне (а может быть, и Дуней)…

Дуся, я думаю, была из разряда тех девчонок, которые рвались ко всему новому, неизведанному. Ее наверняка поглотила революционная волна перемен, и она, как и многие из ее поколения, жаждала обновления всей жизни.

Такие девушки, как Евдокия, всегда мечтали стать летчицами, полярницами, они смело шли в бой, стояли у станков, осваивая мужские специальности.

У нашей Дуси, возможно, не было тирлянских корней, и она пришла в заводской поселок вместе с отрядом Кашириных из города Верхнеуральска. Возможно, она была казачкой и поселилась в Тирляне после его освобождения от белых.

Кто ты, партизанка Дуся?

Жутко интересно узнать подробности. Кто в тебя был влюблен? Кто посвящал тебе стихи? О чем (о ком) ты плакала по ночам в подушку?

Или партизанки не плачут?

Впрочем, зря я так. Дуся сейчас в Вечности, и нельзя говорить о ней фривольно. Я набрал в поисковой группе данные о партизанке Дусе, и выскочила фотография двух девушек. Подпись: «Сестры милосердия партизанского отряда Каширина — Евдокия Александровна Давыдова и Таисия Петровна Кузнецова».

Красавицы!

Особенно Дуся. Посмотрите, какой чистый детский взгляд…

Дусю я представляю другой: она была сестрой милосердия и наверняка не утратила религиозность, хотя и служила в отрядах красных партизан. Кстати, среди красных, я уверен, поначалу было много верующих: религиозные чувства никак не мешали идее строительства коммунизма (хотя я могу ошибаться).

Наша Дуся, можно предположить, ходила в церковь, просила себе жениха и молилась за всех раненых и убитых, которые проходили через ее руки.

Впрочем, я, наверное, несколько разошелся… Недавно позвонил в Верхнеуральский музей, спросил о Евдокии Давыдовой и Таисии Кузнецовой. Сотрудники слышали эти фамилии. Обещали предоставить дополнительную информацию, если таковая изыщется. А пока сообщили мне, что обе девушки на фото, которое я нашел в открытой сети, были комсомолками.

Быть может, кто-нибудь из читателей поможет найти дополнительные сведения о Евдокии Давыдовой и ее подружке Таисии Кузнецовой?

— Могилу партизанки Евдокии Давыдовой мы тоже приведем в порядок, — говорит мне напоследок глава Тирлянского сельсовета Ирина Нагорнова.

…У Тирляна великая история. В центре села располагается парк отдыха, где тоже есть партизанская могила. Там похоронен Алексей Яковлевич Оглоблин. За могилой ухаживают тирлянские школьники. Кстати, сын Алексея Оглоблина Василий Алексеевич — почетный полярник Советского Союза. В открытых источниках нашел информацию, что в честь него названа коса на острове Малый Таймыр. Она так и называется — Оглоблинская.

Много знаменитостей дал стране славный Тирлян. Такой я вижу и партизанку Евдокию. Или просто Дусю. В годы Гражданской войны ей было всего-то 16 лет.