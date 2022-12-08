Земляки растрогали до слёз

«У меня сегодня глаза на мокром месте», — признался виновник торжества. Владимир Ришадович решил своеобразно отметить свой 65-летний юбилей: взял и приехал в день рождения, 6 декабря, в Караидельский район — на свою малую родину, чтобы встретиться со всеми, кто дорог его сердцу. А это практически все местные жители: дети, молодежь, односельчане, друзья, родственники.

Даже замруководителя администрации главы РБ Искандер Ахметвалеев не преминул отметить, какие добрые и уважительные взаимоотношения сложились у района со своим именитым земляком, насколько правильно и гармонично они складываются с обеих сторон.

— И сам Владимир Алимов демонстрирует своими поступками любовь к родной земле, и здесь ему отвечают взаимностью, — заметил Искандер Ахметвалеев. — Сегодня как воздух нужны такие мероприятия, особенно для нашей молодежи, в условиях того, что от нас ушли практически все ветераны войны, на примерах которых росло и воспитывалось наше поколение. Подобные встречи и общение со знаменитым на всю страну Героем России — ценное и нужное дело.

Высокому гостю показали, как развивается районный краеведческий музей в селе Байки. Здесь хранятся личные вещи и памятные атрибуты, подаренные полковником Алимовым для экспозиции. Кроме того, Владимир Ришадович пообещал пополнить фонд дополнительными экспонатами: в отдел советской эпохи передать свой пионерский галстук и партийный билет. Но и на этот раз земляк приехал не с пустыми руками — привез китель с имитацией всех наград. А также дал несколько советов относительно оформления стендов, поскольку сам давно и профессионально занимается музейной работой.

Воспитанники военно-патриотического клуба «Рысь» и местного штаба движения «Юнармия» продемонстрировали свои навыки по стрельбе и сборке-разборке оружия. Встречи с молодежью продолжились в Караидельской школе № 1. В классе имени генерала Шаймуратова теперь есть парта Героя с фотографией и краткой биографической справкой. Право сидеть за этой партой получат лучшие ученики.

Особенно всем в душу запал, конечно, вечер, который прошел в районном Доме культуры. Герой России делился воспоминаниями о жизни и службе, рассказывал о своих боевых товарищах, показывал фотографии из личного архива.

— Я очень растроган тем, как меня встретили и насколько здесь меня знают. Эмоции так переполнили, даже не смог сдержать слез. Глаза на мокром месте, но я безумно рад, что решил провести юбилей на малой родине. Люблю свой район и стараюсь по мере сил поддерживать земляков, — поделился впечатлениями Владимир Ришадович.

В свою очередь, глава Караидельского района Айдар Шайдуллин отметил, что полковник Алимов всей своей жизнью демонстрирует мужество и героизм, благородство и самоотверженность.

— Только человек, которому присущи стойкость и отвага, может стать героем. Жизненный путь Владимира Ришадовича — достойный пример для подражания и воспитания молодого поколения в духе преданности Отечеству, любви к своей Родине, — подчеркнул глава района.

P.S. Владимир Алимов дал интервью нашей газете. Читайте материал в следующем номере.

Караидельский район.