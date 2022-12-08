Прощай, феминизм!

«Мужики мельчают, женщины крепчают» — автора этого крылатого выражения, последние лет десять часто встречающегося в интернете, мне обнаружить не удалось.

Но особенно популярно оно стало среди представительниц слабого пола, все чаще ощущающего себя сильным.

Однако жизнь, кажется, уже начала расставлять все по прежним местам.

Все равны как на подбор

Американский психолог Сандра Бем, специалист по эмансипации, еще в конце ХХ века заявляла, что в современном обществе традиционные модели мужского и женского поведения стали неэффективными. А сегодня западные социологи уже вовсю рассуждают о том, что разделение людей на два пола сильно устарело и пора эту замшелую традицию отменить за ненадобностью. Мы, конечно, над их «научными» изысканиями и смеемся, и плюемся, но и сами последние десятилетия бодро топаем по той же дорожке. В авангарде — жители и жительницы больших городов, которые чем дальше, тем чаще отличаются друг от друга лишь детородной функцией да мышечной массой.

«По данным соцопросов, 9,5 процента молодых людей в республике категорически не хотят создавать семью», — такую цифру привел директор Института стратегических исследований РБ Владимир Савичев. Неудивительно, ведь семейные ценности — понятие для современной молодежи часто эфемерное, а бытовые функции второй половины сегодня можно и платными услугами заменить, были бы деньги.

Зародился такой расклад отношений в 90-х, как рассказывал в интервью «РБ» психолог по семейным вопросам, доктор медицинских наук Радмир Сафин. Именно тогда, после развала страны, многие мужчины в одночасье оказались не у дел, не смогли приспособиться к новым реалиям и больше не тянули роль главы семьи. А инициативу и руль у них перехватили более жизнестойкие женщины.

Тогда же, в 90-х, стало общепринятой практикой массово «косить» от армии, находившейся не в лучшем состоянии. В результате называть всех мужчин защитниками Отечества на 23 февраля стало такой же фигурой речи, как всех женщин — нежными цветочками на 8 Марта. Словом, полная гармония: по защитникам и «цветочки», и наоборот.

После летаргического сна

И вдруг что-то пошло не так. С началом СВО, а особенно частичной мобилизации разница между полами неожиданно сделалась весомой и наглядной. И неважно, что в зону боевых действий призвали лишь малую часть мужского населения — пока шла частичная мобилизация, мысленно примерить на себя или на мужчин своей семьи эту роль успели, я уверена, абсолютно все. А заодно вспомнили, кто такие мужчины и чем они отличаются от женщин: когда бывает нужно, они встают с диванов и из-за компьютеров и идут рисковать жизнью в окопы и под пули. Мужчины идут, а женщины остаются. Есть, правда, еще существа с мужскими половыми признаками, которые после объявления частичной мобилизации засверкали пятками в направлении южной государственной границы. Может, специально для них стоило бы какой-нибудь «третий пол» придумать?

— Вот эта встряска, это испытание — оно нам не зря дано, а чтобы мы очнулись от этого морока, от летаргического сна, — так определил происходящее директор ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия», участник-доброволец СВО Ильгиз Султанмуратов.

Дело было на круглом столе при обсуждении указа президента «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», который в народе уже успели коротко прозвать «указ о скрепах». Указ этот лег на подготовленную жизнью почву — общество уже встряхнулось, очнулось и принялось обсуждать, как же теперь эти скрепы удержать и донести до молодежи. Мы-то их еще худо-бедно помним.

— Есть еще такой момент: патриархальность сейчас считается понятием устаревшим, но я бы добавил к нашим традиционным семейным ценностям определение «патриархальные». Тут все просто: все наши традиционные религии — патриархальные, а «отец» и «Отечество» — слова одного корня, — заметил участник боевых действий. Тут и добавить нечего.

Не до харассментов

«Возле здания Минобороны в Москве прошел несанкционированный митинг с участием сторонниц феминистического движения. Демонстрантки требовали отменить дискриминационные положения указа «О частичной мобилизации» и призывать женщин наравне с мужчинами. Участницы пикета отметили, что равноправие мужчин и женщин гарантировано Конституцией и закреплено федеральными законами». Такая новость распространилась в сентябре по соцсетям. Феминистки якобы требовали от министерства обороны вручения 50 процентов всех повесток женщинам, дабы они тоже могли защитить страну с оружием в руках.

Многие читатели не поверили и правильно сделали. Новость оказалась всего лишь перепечаткой из известного сатирического издания «Панорама», славящегося своими фейками на злобу дня. Никто ни о каком равноправии в данной области пока не заявлял.

Журналисты издательства ЕАН даже провели опрос среди женщин Екатеринбурга: стоит ли мобилизовать прекрасный пол наравне с сильным? 100 процентов опрошенных разного возраста и социального положения категорически открестились от такого равноправия, заявив, что их женское дело — растить детей, работать, собирать посылки на фронт да ждать милого с победой. Вот и весь феминизм.

Кстати, женщины в зоне СВО все-таки есть. Медики, военкоры, волонтеры. Разные бывают удивительные случаи: как писали региональные СМИ, недавно «за ленточку» вслед за родными отправились 72-летняя медсестра и 71-летняя санитарка из Хабаровска. А в 2014 году вместе с мужчинами в ополчение ДНР и ЛНР порой отправлялись и женщины.

— В общем-то, насколько мне известно, вопросы феминизма этих женщин волновали минимально, — писала об этих ополченках в газете «Взгляд» журналист, поэт и военный корреспондент Анна Долгарева, с 2015 года работавшая в Донецке и Луганске. — Женщина там относительно редко сталкивается с дискриминацией, угнетением, объективацией — ну то есть вот этими штуками, с которыми борются феминистки. И даже с харассментом. Да.

Правда, с некоторой «дискриминацией» ей пришлось все-таки столкнуться, уточнила военкор: ее порой не пускали на особо опасные участки, куда пускали коллег-мужчин. Потому что за женщин боялись больше.

Героев прибудет

А еще Ильгиз Султанмуратов рассказал о единении тех, кто сейчас на передовой, и о том, что касается это единство, к сожалению, в основном тех, кому за тридцать. «Молодежь даже трудно винить, это наша вина, мы недоработали», — добавил он.

Нетрудно подсчитать, что 30+ — это рожденные в СССР. Там, в стране Советов, всегда было у кого поучиться Родину любить. Героев было много, хороших и разных: летчики, космонавты, моряки, геологи, исследователи. Да и подвиги простых людей «пиарить» не забывали: в широко известном стихотворении Самуила Маршака «Рассказ о неизвестном герое», где молодой прохожий спас девочку из горящего дома, всячески подчеркивается, что он — не выдающаяся личность, а обыкновенный парень, типичный представитель своей страны. А еще было много красочных книжек про пионеров-героев. И живые, доступные детям герои Великой Отечественной войны, которых можно было обо всем расспросить и даже потрогать.

— К нам в школу никогда такие ветераны не приходили, — пожимает плечами интернет-знакомая, бывшая школьницей в девяностые. — Да и слава Богу, зачем детей рассказами о войне пугать, не понимаю.

А потом и «пугать» стало некому: героев у нас с каждым годом становилось все меньше. Ветераны той войны уходят в небытие, а кто приходит на смену? Есть, конечно, МЧС, пожарные, полиция и прочие, про кого поется «наша служба и опасна, и трудна». Однако многие современные детки считают, что служба — она и есть служба: удел немногих хорошо подготовленных избранных, к тому же хорошо оплачиваемый.

Теперь все должно быть иначе. Все, кто сегодня уехал в зону боевых действий, добровольно или по мобилизации, — уже герои. И когда они вернутся, у юного поколения появится целая плеяда новых героев, а у женщин — мужчины, которые точно смогут быть им каменной стеной и крепким плечом, а не хилой подпоркой.

Кстати, в период частичной мобилизации в стране случился натуральный свадебный бум: многие получившие повестки поспешили в ЗАГСы, причем не только юные романтичные парочки, но и те, кто годами жили в гражданском браке. Что гораздо важнее, в сентябре-октябре во многих регионах в два раза увеличилось число обращений за установлением отцовства, а в Якутии — даже в три. В основном отцы 25 — 38 лет признавали детей, рожденных вне брака. Выходит, многие мужчины в сложный момент вспомнили об ответственности не только перед Родиной, но и перед семьей.