Декабрь. Моржи торжествуют

Заряжаясь энергией холода, моржи не остывали в своих чувствах к прекрасной половине человечества, разделяющей с ними экстремальное увлечение.

Зимнее плавание — это и официальный вид спорта, и источник здоровья для разных поколений любителей закаливания. Впрочем, вовсе не обязательно слыть спортсменом, но придерживаться обязательных правил необходимо: размять и разогреть мышцы, сделав несколько простейших упражнений. Тогда медицинская помощь не потребуется.

КСТАТИ

Любители довольно экстремального развлечения есть практически в каждой стране мира. Сами спортсмены называют себя по-разному: у нас — моржами, в Финляндии — выдрами и тюленями, а в США — белыми медведями.