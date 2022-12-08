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Декабрь. Моржи торжествуют

Уфимские моржи открыли сезон купания бодрящим заплывом. Открытая прорубь на Солдатском озере в парке имени Якутова «кипела» от заплывов удалых молодцев и красных девиц. Юные моржики тоже нашли в себе храбрость окунуться вслед за мамами и... бабушками.

Вячеслав СТРИЖЕВСКИЙ В ледяной воде хорошо думать...
В ледяной воде хорошо думать...Фото:Вячеслав СТРИЖЕВСКИЙ

Заряжаясь энергией холода, моржи не остывали в своих чувствах к прекрасной половине человечества, разделяющей с ними экстремальное увлечение.

Зимнее плавание — это и официальный вид спорта, и источник здоровья для разных поколений любителей закаливания. Впрочем, вовсе не обязательно слыть спортсменом, но придерживаться обязательных правил необходимо: размять и разогреть мышцы, сделав несколько простейших упражнений. Тогда медицинская помощь не потребуется.

КСТАТИ

Любители довольно экстремального развлечения есть практически в каждой стране мира. Сами спортсмены называют себя по-разному: у нас — моржами, в Финляндии — выдрами и тюленями, а в США — белыми медведями.

Вячеслав СТРИЖЕВСКИЙ В шапках теплее.
В шапках теплее.Фото:Вячеслав СТРИЖЕВСКИЙ
Вячеслав СТРИЖЕВСКИЙ Укутались — и заулыбались...
Укутались — и заулыбались...Фото:Вячеслав СТРИЖЕВСКИЙ
Вячеслав СТРИЖЕВСКИЙ Всем привет!
Всем привет!Фото:Вячеслав СТРИЖЕВСКИЙ
Вячеслав СТРИЖЕВСКИЙ Романтическая встреча.
Романтическая встреча.Фото:Вячеслав СТРИЖЕВСКИЙ
Автор:Виктор ЗАХАРОВ
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