Пить или жить?

В Башкортостане официально стартовал конкурс «Трезвое село» 2022 — 2023 года. На борьбу с пьянством и алкоголизмом нужно подняться всем миром, а опыт республики необходимо распространить и в других регионах, считают общественники.

Один на один с бедой

Эта недавняя трагедия не оставила никого равнодушным в деревне. Повесился 13-летний мальчик. Тело нашла соседка в сарае. Как? Почему? Он же только начал жить! Когда прошел первый шок и стали анализировать случившееся, открылась страшная правда. Отец мальчика трудился вахтами на Севере, а когда приезжал домой, чаще всего пил не просыхая. В последние годы стала прикладываться к рюмке и мать мальчика — за короткое время она опустилась и изменилась до неузнаваемости. Могла вообще не прийти домой, забирала в обмен на бутылку горячительного вещи и продукты из дома. И ребенок остался один на один со своей бедой. К тому же начались летние каникулы, а это означало, что теперь он лишился еще и школьного питания.

Вот и в этот раз отец второй месяц был на заработках, а мать, как выяснилось позже, почти неделю пропадала неизвестно где. Мальчик зашел к соседям попросить хлеба, а когда хозяйка через пару часов принесла ему еду, ребенок был уже мертв. Врачи после подтвердили: мальчик голодал и последние дни питался одним зеленым луком.

— Если в семье пьет отец, это, конечно, беда, но если и мать страдает алкоголизмом, то это уже катастрофа, — вздыхает глава администрации сельского поселения одного из районов республики. — Недавно мать четверых детей лишили родительских прав. Сколько бы мы ни пытались повлиять на нее, отказаться от пагубной привычки она не смогла, теперь дети под опекой государства. Алкоголь — корень многих преступлений и скандалов в семье, первопричина большинства бед. Как говорилось в известном фильме, алкоголики — это наш профиль.

Регулярно приходится заниматься с ними, как будто нет других забот.

Нужно поднимать людей

Инициатива проведения конкурса «Трезвое село» изначально исходила от башкирских общественных организаций. Все понимали, что запретительными мерами тут успеха не добьешься, а к чему привела борьба Горбачева с пьянством и алкоголизмом, люди старшего поколения хорошо помнят.

Глава региона Радий Хабиров также считает, что в наше время решить эту проблему силовыми методами не получится и нужно поднимать людей, чтобы они сами сказали «нет» этой заразе. К слову, в 2020 году по решению главы республики призовой фонд конкурса был увеличен в десять раз. В прошлом году участие в нем приняли 1537 сел и деревень. А на сегодняшний день на муниципальный этап конкурса заявку подали 1120 сел и деревень из 54 муниципальных районов. Проект поистине стал всенародным.

В итоге всего будет определено 12 победителей, по три в каждой номинации. Призовой фонд остается тот же — 40 млн рублей. Самый крупный приз — в размере 6 млн рублей — достанется победителю среди крупных населенных пунктов. Победители номинаций получат 5, 4 и 3 млн рублей, сумма приза будет зависеть от размера села. А полученные средства жители могут потратить на любые полезные дела. Недавно состоялось открытие детской площадки в селе Кантюковка Стерлитамакского района. Жители деревни полученные призовые деньги в размере 1,5 млн рублей за победу в номинации «Малые населенные пункты» направили на это благое дело. Буквально на днях открыли спортивную площадку в селе Султанбеково Аскинского района.

Координатор проекта, член президиума Всемирного курултая башкир Салия Мурзабаева прямо связывает уменьшение количества отравлений суррогатным алкоголем с проведением конкурса.

К слову, за последние три года число лиц, поставленных на учет с диагнозом алкоголизм, уменьшилось на 10,4 процента, заявляют в минздраве РБ. Если за 2019 год таких было 35,5 тысячи человек, то по итогам 2021-го этот показатель составил уже 31,5 тысячи человек, в нынешнем году также наблюдается улучшение ситуации. А самое главное — проект позволяет объединить неравнодушных жителей разного возраста, и в деревнях все больше людей выбирают трезвый образ жизни.

...Недавно встретил давнего знакомого, который всю жизнь злоупотреблял спиртным. Он выглядел помолодевшим, и оказалось, что он уже несколько лет не прикасается к рюмке.

Толчком к этому решению послужило рождение внука и память о деде-мулле. Тут еще конкурс «Трезвое село» начали проводить, как на него односельчане посмотрят? Так что вопроса, пить или не пить, для него теперь не существует. А это и есть цель народного конкурса.

Марат АМИНЕВ