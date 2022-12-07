Идеи подсказывает жизнь

На заседании правления Собора русских Башкортостана в Уфе подвели предварительные итоги работы за год, рассмотрели лучшие практики, наметили планы на будущее.

Жанна МИРОНОВА

Первый заместитель руководителя администрации главы республики Урал Кильсенбаев, принимавший участие в заседании, отметил, что Собор русских активно участвует в спортивной и культурной жизни, это направление его деятельности нужно усиливать.

— Сегодня наши чиновники посещают школы и рассказывают детям о ценностях нашего общества. Необходимо, чтобы их примеру последовали руководители, активисты общественных организаций. Они могли бы на понятном детям языке рассказывать, где белое, а где черное, — предложил он.

— Собор русских республики — это организация с большой историей, она возникла на стыке эпох, в сложные, непредсказуемые 90-е годы. На протяжении 25 лет Собор развивал серьезную работу с заявленной в уставе целью — объединение усилий русской общественности республики для формирования и распространения идей духовного единства и дружбы народов Башкортостана, патриотизма, любви к родному краю и его народам. За это время реализованы сотни интереснейших проектов, — напомнил исполнительный директор Собора Павел Васильев.

Среди проведенных Собором в этом году мероприятий — рождественские и другие праздничные вечера, литературные и музыкальные конкурсы, конференции, выставки, концерты, экскурсии для школьников. Были и спортивные мероприятия, например, «Русские игры для ума и тела» — соревнования по лапте и шашкам, в которых участвовали и дети переселенцев из Донбасса. Одно из главных мероприятий года — открытый городской фестиваль «Русская песня», реализованный на средства гранта главы администрации Уфы.

Лучшие практики будут продолжены в будущем году, но в новых реалиях родились и новые идеи. Урал Кильсенбаев назвал важное направление работы, которое мог бы курировать Собор русских, — это взаимодействие с переселенцами из Донбасса в духовном, идеологическом направлениях.

В планах нашли отражение и общероссийские памятные даты — юбилеи Федора Шаляпина, Сергея Рахманинова, Александра Островского и других. В феврале 2023 года в Уфе состоится большой спортивный праздник — городской хоккейный турнир «Дворовая лига», в 2024 году планируется привлечь к участию в нем команды со всей республики. В будущем году будет повышен статус фестиваля «Русская песня»: праздник фактически вышел за пределы городского мероприятия, так как в нем участвуют коллективы со всей республики и даже из соседних регионов. Будет продолжена и недавно появившаяся традиция организации большого патриотического концерта в честь Дня героев Отечества в декабре. А на июнь запланирован обучающий семинар для представителей районных отделений Собора.

Замминистра культуры Башкирии Наталья Лапшина отметила, что субсидии министерства культуры Собору русских будут увеличены, средства пойдут на реализацию запланированных мероприятий патриотического характера.