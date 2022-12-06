Нацелились на рекорд

Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил и. о. министра строительства и архитектуры РБ Егор Родин. К слову, в 2021 году в республике ввели свыше 2,9 миллиона «квадратов».

Дмитрий ВОЛКОВ

Потенциально все говорит о том, что прогноз более чем реален. Уже к ноябрю в республике сдали под два с половиной миллиона «квадратов» жилья, причем более двух третей из них — это сфера индивидуального жилищного строительства. Жители региона вернулись к активному решению квартирного вопроса, используя собственные средства и кредиты.

— Сейчас в республике 121 застройщик в той или иной степени готовности возводит 247 многоквартирных домов общей площадью в три миллиона квадратных метров. В целом республика по объему жилищного строительства занимает второе место в ПФО и седьмое — в России, — рассказал Егор Родин.

Подстегивает рост жилых микрорайонов в городах и районах республики и активное федеральное финансирование строительства инженерной инфраструктуры, в том числе по программе «Стимул», более чем на 25 миллиардов рублей.

К середине следующего года власти рассчитывают завершить четырехлетнюю программу расселения из аварийного жилья, в рамках которой таковым были признаны МКД площадью около 62 тысяч «квадратов». По словам Егора Родина, в 16 муниципальных образованиях достраиваются 45 многоквартирных домов специально по этой программе.

Глава республики Радий Хабиров, отметив реальность рекордных объемов вводимого жилья в Башкирии, в очередной раз указал ведомствам на обязательность исполнения в 2023 году решения закрыть проблему обманутых дольщиков и призвал теснее общаться с пострадавшими от недобросовестных застройщиков.

— Мы приняли конкретные решения по всем объектам незавершенного строительства, но люди продолжают мне писать, беспокоятся. Вам надо встречаться с ними, показывать, что мы свои обещания выполним, — отметил Радий Хабиров.

Вице-премьер правительства Алан Марзаев сообщил, что накануне вместе с минстроем встретился с обманутыми дольщиками ЖК «Московский». Обсудили вопрос восстановления прав участников долевого строительства, которые в свое время купили квартиры у недобросовестного застройщика ООО «Литер 4».

Только в данном конкретном случае 223 человека ждут восстановления своих прав. Федеральным Фондом развития территорий предварительно вынесено решение о выплате им компенсаций, до весны 2023 года ситуация будет разрешена.