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14 Января 2012, 17:17

Журналистов отметили грамотами и дипломами

В свой профессиональный праздник — День российской печати — работники пера и объектива из городов и районов республики встретились в Уфе на награждении, организованном министерством связи и массовых коммуникаций РБ.

Корреспондент БСТ Айнур Кабиров (на фото — справа), награжденный за победу в конкурсе по антикоррупционной тематике, вместе с оператором Расулем Шагимардановым и техником Рустамом Сайфуллиным.
В свой профессиональный праздник — День российской печати — работники пера и объектива из городов и районов республики встретились в Уфе на награждении, организованном министерством связи и массовых коммуникаций РБ.

— Работу журналиста можно сравнить с работой художника. Становясь свидетелем того или иного события, он пропускает увиденное через себя, анализирует, привлекает экспертов и рисует для своего читателя картину события — полную и объективную, — отметил министр связи и массовых коммуникаций республики Борис Мелкоедов. — И в этом журналисту помогают фотокорреспонденты, операторы и технические работники. Конечный продукт — это творчество коллективное, поэтому День российской печати — это праздник всей отрасли.

Героями дня стали сотрудники редакций республиканских, районных и городских газет, телерадиокомпаний и электронных СМИ. В торжественной обстановке им вручили почетные грамоты, дипломы и благодарственные письма за победы в различных профессиональных конкурсах и многолетнюю плодотворную работу.
Для справки

День российской печати, официально учрежденный указом Верховного Совета РСФСР в 1991 году взамен Дня советской печати, отмечавшегося 5 мая, имеет давнюю историю. Первый номер первой российской газеты «Ведомости» вышел в свет 13 января 1703 года по указу Петра I. С тех пор вот уже три с лишним века многочисленная армия журналистов, фоторепортеров, печатников, издателей по всей стране работает ради своих читателей, обеспечивая их качественной оперативной информацией.

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

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