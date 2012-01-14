Журналистов отметили грамотами и дипломами

Корреспондент БСТ Айнур Кабиров (на фото — справа), награжденный за победу в конкурсе по антикоррупционной тематике, вместе с оператором Расулем Шагимардановым и техником Рустамом Сайфуллиным.

Корреспондент БСТ Айнур Кабиров (на фото — справа), награжденный за победу в конкурсе по антикоррупционной тематике, вместе с оператором Расулем Шагимардановым и техником Рустамом Сайфуллиным.

В свой профессиональный праздник — День российской печати — работники пера и объектива из городов и районов республики встретились в Уфе на награждении, организованном министерством связи и массовых коммуникаций РБ.



— Работу журналиста можно сравнить с работой художника. Становясь свидетелем того или иного события, он пропускает увиденное через себя, анализирует, привлекает экспертов и рисует для своего читателя картину события — полную и объективную, — отметил министр связи и массовых коммуникаций республики Борис Мелкоедов. — И в этом журналисту помогают фотокорреспонденты, операторы и технические работники. Конечный продукт — это творчество коллективное, поэтому День российской печати — это праздник всей отрасли.



Героями дня стали сотрудники редакций республиканских, районных и городских газет, телерадиокомпаний и электронных СМИ. В торжественной обстановке им вручили почетные грамоты, дипломы и благодарственные письма за победы в различных профессиональных конкурсах и многолетнюю плодотворную работу.

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