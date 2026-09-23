В батальоне БПС делают ставку на молодёжь

Полковник в отставке, участник боевых действий и советник главы РБ Артур Юмагужин рассказал, как можно стать бойцом нового батальона беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.

По словам спикера, такой спецконтракт заключается только на год — это установлено указом верховного главнокомандующего Владимира Путина. Причем бойца не могут перевести в другой батальон. По истечении срока военнослужащий увольняется. Он может снова пойти на службу, но второй раз спецконтракта уже не будет.

Оператором дрона может стать мужчина только от 18 до 35 лет. Добровольцы от 45 лет имеют возможность попасть в тыловое подразделение, которое решает технические вопросы. Выборка обусловлена тем, что молодежь результативнее работает с «птичками».

— Сегодня беспилотные системы — основное оружие. На практике именно молодые бойцы демонстрируют виртуозное управление БПЛА, поскольку с техникой на «ты». Они находят способы увеличить дальность и грузоподъемность. В связи с чем в батальон могут попасть и те, кто еще не прошел срочную службу, или студенты. Вернувшись домой, они больше не будут призваны в армию, так как уже отдали свой долг Родине. Более того, как участники СВО они имеют право на все льготы.

Кстати, Башкирия — единственный регион, где предоставляется 56 льгот участникам СВО согласно указу главы республики. Все они сохраняются и за военнослужащими нового подразделения беспилотных систем. Несмотря на то, что речь идет о спецконтракте, — сообщил Артур Юмагужин.

Вступить в батальон имени Мусы Гареева имеют возможность и жители других субъектов России. Для этого им необходимо приехать в Башкортостан, пройти медкомиссию и заключить контракт. Служба проходит в 30-60 километрах от линии боевого соприкосновения.

— Сразу после подписания контракта военнослужащий получает 60 тысяч рублей — это зарплата рядового. В течение 10 — 14 дней ему поступает выплата в размере 400 тысяч рублей. После пересечения границы выплачивается 200 тысяч рублей. Кроме того, от Башкирии выплачивается 60 тысяч рублей ежемесячно, через три месяца службы — 200 тысяч рублей, еще через три месяца — также 200 тысяч рублей, через полгода — последние 200 тысяч рублей. За сбитую технику можно получить от 25 тысяч рублей до миллиона, — пояснил советник главы РБ.

Напомним, что заявки в именной батальон БПС принимаются в Уфе по адресу: ул. Октябрьской Революции, 3.

Получить необходимую информацию можно по телефонам: 8-908-358-00-00, 8-995-948-65-41 (с 9 до 18 часов).