Фанат симуляторов — лучший дроновод

Алан Набиуллин из Нефтекамска подростком увлекался компьютерными симуляторами. Настолько, что родители его иногда журили, мол, попусту тратишь время…

Несмотря на молодой возраст, Алану всего 22 года, за его плечами уже серьезный боевой опыт. Вначале он ушел «за ленточку» штурмовиком. Однако при выполнении очередной боевой задачи он серьезно переохладился. И командование перевело его в эвакуационную бригаду. А когда тема развития беспилотной авиации получила новый импульс, ему предложили освоить профессию оператора БПЛА. Предложение Алану пришлось по душе, и он не раздумывая согласился.

Обучение прошло как по маслу. Навыки, которые он, будучи еще школяром, оттачивал часами (за что, собственно, и прилетало от родителей), теперь пришлись весьма кстати. Компьютерные симуляторы помогли парню развить моторику, реакцию и пространственное мышление. Так что управлением «мавиками» (китайскими квадрокоптерами типа DJI Mavic) он овладел на раз. Сейчас осваивает более сложные FPV-дроны, позволяющие оператору видеть окружающую обстановку «глазами» беспилотника через специальные очки.

— Этот тип БПЛА значительно сложнее, но потому и интереснее. Научиться профессионально им управлять очень важно, поскольку современная война — это война беспилотников. То есть кто одержит победу в воздухе, тот станет победителем и на земле. Такова реальность, — пояснил солдат.

Конечно, сейчас его родные и близкие в корне пересмотрели свое отношение к былому увлечению Алана. А бабушка так и вовсе приобрела современную интернет-профессию и стала военным блогером, настоящим боевым товарищем и фанатом нашего героя. Она ведет свой канал в МАХ, в котором рассказывает (в пределах допустимого, конечно) о достижениях внука, передает ему слова поддержки от родных и близких и, что скрывать — страшно гордится всем, что он делает.

Остальные члены семьи Алана Набиуллина, разумеется, тоже не остались в стороне. Они не только поддерживают бойца морально, но и регулярно собирают адресную гуманитарную помощь для ребят из Башкирии, которые воюют с укронацистами на передовой, сообщает администрация города Нефтекамска.

Подробную информацию о приёме в войска БПЛА можно получить

на сайте башбат.рф или по телефону 122.