За мир и ради ближних

Денис Мельников, командир взвода разведывательно-штурмового отряда бригады Святого Георгия, будучи в отпуске, рассказал, зачем подписал контракт, что помогает бойцам «за ленточкой» и на что нужно обратить внимание жителям Башкирии. Интервью с бойцом вышло на канале «Башкирский батальон» в мессенджере MAX.
Денис родом из Стерлитамака. Он приехал в Луганск в 2022 году и тогда же, в декабре, добровольно подписал контракт.
— Меня побудило желание помогать ближним и отстаивать русский мир, — объяснил свой поступок боец.
Поначалу парень контролировал небо — сообщал разведчикам, откуда летят дроны. Бывал в глубокой разведке и сам — искал позиции врага. А затем стал командиром взвода — обучал новобранцев всем премудростям службы.
Рассказал Денис и о быте военных. Пункт временной дислокации находится недалеко от зоны боевых действий. Там бойцы готовят еду, отдыхают перед выполнением боевых задач. А во время ротации могут съездить в магазин: купить продукты или униформу.
Разведчикам, как выяснилось, очень помогают войска БПЛА.
— Они дают нам четкую картинку, куда можно, а куда нельзя идти, показывают, где находятся взрывчатые вещества. Это наши глаза и уши, — добавил боец.
А боевой дух ребятам помогают поддерживать гуманитарные конвои и детские письма. Такие весточки с родины очень сближают коллектив и укрепляют волю к победе.
Денис пожелал будущим бойцам слушать своих инструкторов и особенное внимание уделять медицинской подготовке.
— Я получил ранение в бою, и те навыки, которые в нас буквально вбивали, очень пригодились, — подчеркнул воин.
Напутствовал Денис и мирных жителей Башкирии, пожелав быть сильными, внимательными во время атак дронов и доверять тому, что делает правительство страны.
А сам он мечтает, вернувшись к мирной жизни, создать семью.