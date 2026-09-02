За мир и ради ближних

Денис Мельников, командир взвода разведывательно-штурмового отряда бригады Святого Георгия, будучи в отпуске, рассказал, зачем подписал контракт, что помогает бойцам «за ленточкой» и на что нужно обратить внимание жителям Башкирии. Интервью с бойцом вышло на канале «Башкирский батальон» в мессенджере MAX.

Денис родом из Стерлитамака. Он приехал в Луганск в 2022 году и тогда же, в декабре, добровольно подписал контракт.

— Меня побудило желание помогать ближним и отстаивать русский мир, — объяснил свой поступок боец.

Поначалу парень контролировал небо — сообщал разведчикам, откуда летят дроны. Бывал в глубокой разведке и сам — искал позиции врага. А затем стал командиром взвода — обу­чал новобранцев всем премудростям службы.

Рассказал Денис и о быте военных. Пункт временной дислокации находится недалеко от зоны боевых действий. Там бойцы готовят еду, отдыхают перед выполнением боевых задач. А во время ротации могут съездить в магазин: купить продукты или униформу.

Разведчикам, как выяснилось, очень помогают войска БПЛА.

— Они дают нам четкую картинку, куда можно, а куда нельзя идти, показывают, где находятся взрывчатые вещества. Это наши глаза и уши, — добавил боец.

А боевой дух ребятам помогают поддерживать гуманитарные конвои и детские письма. Такие весточки с родины очень сближают коллектив и укрепляют волю к победе.

Денис пожелал будущим бойцам слушать своих инструкторов и особенное внимание уделять медицинской подготовке.

— Я получил ранение в бою, и те навыки, которые в нас буквально вбивали, очень пригодились, — подчеркнул воин.

Напутствовал Денис и мирных жителей Башкирии, пожелав быть сильными, внимательными во время атак дронов и доверять тому, что делает правительство страны.

А сам он мечтает, вернувшись к мирной жизни, создать семью.