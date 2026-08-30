Боец ММА и «за ленточкой» спуску не даст

Уроженец деревни Малиновка Зианчуринского района, наш герой с детства увлекался футболом и атлетическими видами спорта. Пробовал себя в карате, самбо, рукопашном бое, боксе, грэпплинге, боях без правил. После девятого класса махнул в Пензенскую область учиться на сварщика. Но однажды оказался в спортивном зале вместе с борцами смешанных единоборств (ММА) и понял, что хочет заниматься только этим.

Так профессия сварщика отошла на второй план.

Его главный юношеский бой состоялся в Пензенской области на международном турнире по смешанным единоборствам «Fight Star 2». Главным событием стал поединок с известным тяжеловесом, бывшим американцем, а ныне россиянином Джеффом Монсоном. И парнишке из Зианчуринского района довелось оказаться на одном октагоне (бойцовской площадке) с тогдашним фаворитом. Будучи легендой ММА, перед началом боя он прошел мимо соперника с надменным видом, не удостоив его даже взглядом.

А башкир взял да и победил Монсона удушающим приемом в первом же раунде. Тот потом долго еще сидел на татами в шоке, не понимая, что вообще произошло. Ну а после они вместе праздновали победу.

Окончив учебу, наш спортсмен ушел в армию. Ему довелось служить в ракетных войсках стратегического назначения — в группе охраны и разведки отделения противодиверсионной борьбы. Однако и спорт не забросил, тренировался, как положено профессионалу, каждый день. Благо в военной части нашелся спарринг-партнер, да не простой, а мастер спорта по рукопашному бою.

После армии продолжил спортивную карьеру, участвовал в многочисленных турнирах. Однажды с ним произошел курьезный случай: во время спортивного форума в Ноябрьске все его соперники вдруг решили не рисковать и сняться с соревнований. В итоге атлету из Башкирии вручили пояс чемпиона без боя.

Неудивительно, что, когда в республике начали формировать батальон имени генерала Шаймуратова, он в числе первых пошел в военкомат и отправился «за ленточку» добровольцем. Взял себе позывной «Юнир».

Сегодня младший сержант служит во взводе обеспечения. И полученная в свое время профессия сварщика здесь оказалась весьма востребованной. «Юнир» вкалывает практически без выходных: ремонт техники, доставка топлива, продовольствия и боеприпасов. Просто какой-то безостановочный конвейер. Иначе на передовой нельзя. Да и память о погибшем товарище гложет, не дает покоя.

Все произошло, когда они с боевым другом с позывным «Карандаш» мчались на автомобиле по дороге через село Давыдов Брод, расположенное в Херсонской области. Там-то и попали под артобстрел. «Карандаш» находился на пассажирском сиденье, принял на себя все осколки и погиб. Сам «Юнир» был контужен и получил осколочное ранение. Очень тяжко об этом вспоминать…

— Если у простого человека одна жизнь, то у спортсмена их две. Потому что спортивная жизнь — это не только труд, но и праздник. И мы вернемся в свой зал только победителями, — отметил боец «Юнир».

Он знает о чем говорит, ведь за его плечами теперь уже не только спортивные удачи, но и боевые: младший сержант награжден медалями Жукова, «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» II степени и «Участнику СВО».

А еще ему веришь, потому что солдат сражается не только за себя, но и за погибшего друга. Дома его ждут любимая жена и маленькая дочурка. Вот за них, за своих родных и близких наши российские солдаты любого врага одолеют.

— Мы вернемся домой только с победой, — еще раз подчеркнул «Юнир».