Очередной выпуск канала «Фронтовой подкаст», который ведут прямо на СВО наши земляки Рафик Ахметшин и Руслан Асадуллин, посвящен бойцу полка «Башкортостан» с позывным «Айболит».

Став гостем импровизированной студии, военнослужащий рассказал, как оказался на войне, почему решил подписать контракт и что ему помогает выживать на передовой.

Путь открылся не сразу

До специальной военной операции «Айболит» работал фармацевтом. Но в штурмовом отряде имени Гази Загитова он с первых дней стал медиком, в экстренных ситуациях приходя на помощь раненым товарищам.

«Тут мне пришлось включиться и в хирургию, и медбратом стать. То есть приходилось делать все: и перевязывать, и кровь останавливать», — рассказывает боец.

Признается, что очень помог опыт работы в аптеке при кардиологии и травматологии. Но некоторым моментам пришлось учиться буквально на ходу. Так, экстренную тактическую медицину «Айболит» изучал на СВО по учебникам. Полученные им навыки спасли не одну жизнь.

Почему же он променял спокойную работу в аптеке на опасную службу? Боец вспоминает, что решающим оказался обычный разговор с одноклассниками. Он узнал, что один из друзей детства был мобилизован, а двое по контракту ушли в штурмовую бригаду. И тогда он задал себе вопрос: «Почему не я?» Придя домой, с порога сказал супруге, что подпишет контракт и уйдет служить.

Но не сразу ему открылась дорога в полк «Башкортостан». Вначале он пытался попасть в «Вагнер», но там ему отказали: все-таки многодетный отец. Обращался в погранвойска, хотел в Росгвардию. В итоге в военкомате ему предложили выбор: подразделение артиллерии в Ростове-на-Дону или именной башкирский полк. Он выбрал второе.

Сейчас «Айболит» уже не фельдшер. Работает водителем на подвозе снарядов, продовольствия, групп штурмовиков. Также вывозит раненых и погибших.

«Работа у нас тяжелая, требует большого внимания, все-таки я несу ответственность за людей. Водитель следит за дорогой, а рядом сидящий пассажир — за небом», — говорит он.

Сохранять спокойствие — это самое сложное. Ведь ситуации бывают разные. «Айболит» вспоминает, как прошлой зимой его автомобиль провалился под лед.

«Я по колени стою в ледяной воде, саперной лопаткой машину откапываю, — рассказывает он. — Это было в четыре утра, зима. Сильно замерз, но откопал машину. Кое-как зацепились за другую, вытянулись. А у меня полный кузов еды, снарядов и топлива».

На помощь подоспели штурмовики, проходившие мимо. Они помогли вытолкнуть машину из ловушки, а «Айболит» в благодарность подвез их до места назначения.

Письма с родины

Боец отмечает, что поддержка с малой родины — один из главных источников силы духа здесь, на войне. Из Башкирии регулярно приходят гуманитарные конвои, кроме оборудования и стройматериалов привозят чак-чак, казылык, домашнюю тушенку. От угощения, приготовленного с душой, родными руками земляков, становится тепло на сердце.

Особенно трогают за душу детские письма: «Дорогой солдат, тебе пишет Амина, или Елизавета, или Альберт. Желаем тебе здоровья, чтобы ты вернулся к семье своей». Вроде простые слова, но от них даже плакать хочется», — говорит он.

Иногда происходят неожиданные встречи. Однажды на передовой он встретил земляка, который часто приходил за лекарствами в его аптеку. Оказалось, что тот человек покупал их для больной матери, а когда ее не стало, отправился воевать.

В штурмовом отряде, где служит «Айболит», собрались люди самых разных профессий: художники, автомастера, конструкторы, охотники. Всех объединяет одно желание — служить Родине, победить врага.

На вопрос, что бы он пожелал новобранцам, «Айболит» отвечает коротко: «Прежде всего иметь холодную голову, быть всегда сконцентрированным, не терять бдительность, внимание. Главное — обрести боевое братство, чтобы ты всегда мог на кого-то положиться, чтобы рядом был кто-то, кто сможет тебя в случае чего вытащить, помочь, оказать первую помощь».

Он напоминает: война складывается не только из боевых действий, но и из надежной поддержки тыла. Если не будет тыла, не будет и боевых успехов. Поэтому все должны друг другу помогать.

В Башкирии продолжается набор в ряды добровольцев. Информацию о поступлении на службу можно уточнить по номерам:

117 (единый справочный номер), 122 или 8 (347) 218-19-19 (ситуационный центр), 8 (347) 248-29-31 (пункт отбора).

Также можно прийти в ближайший офис МФЦ «Мои документы» или в пункт отбора военного комиссариата в Уфе по адресу: ул. Революционная, 156.

Кроме того, заявки принимаются через Госуслуги, чат-бот в Телеграм https://t.me/contractRBBot и официальный сайт https://башбат.рф.