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Азат Исламов. Башкортостан – это время героев!

- участник специальной военной операции, фельдшер батальона имени Минигали Шаймуратова

Азат Исламов- участник специальной военной операции, фельдшер батальона имени Минигали Шаймуратова
Фото:Азат Исламов- участник специальной военной операции, фельдшер батальона имени Минигали Шаймуратова

В боестолкновении с националистами Азата Исламова ранили в ногу. Он остался на поле боя и под плотным огнем противника оказывал доврачебную помощь сослуживцам. 
 

Башкортостан – это время героев!

Автор:Сергей Лапука
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