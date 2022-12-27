Под Созвездием мужества

Эдуард Абдрафиков, командир отделения пожарной части села Булгаково на захватывающие истории скуп. Говорит, никого на вытянутых руках из полыхающего дома не выносил, в благодарные руки родственников не передавал, ни за кем в пучину вод не нырял, с вершины горы тоже никого не снимал…
И даже романтической истории о том, как стал сотрудником МЧС, в запасе нет. Безработные девяностые, кризис. И у него в кармане кризис. А тут и свадьбу играть надо, и Ханты-Мансийск, куда поехал за длинным рублем, не таким уж денежным оказался, и, если что и светило зеленым светом, то это – биржа труда.
Там и узнал, что северному городу нужны пожарные. Отбор был строгим. Но экзамены он сдал – сдал на всю жизнь: двадцать три года в профессии. Так-то пенсионер уже, выслужил свое, но жизни спокойной не ищет. Отработав двадцать лет на «северах», вернулся в родную Башкирию и к родному делу.
Север запомнился, конечно. Таких «наваристых» пожаров как в краю нефти и газа, в ХМАО, поискать. Там, если пойдет гореть нефтехранилище или труба газопровода прорвется, то, мама не горюй, пожарные со всего округа летят, как гончаки волка загоняют. Однажды произошел разлив нефти – на километры. Тушили его полтора суток, тридцать шесть часов на ногах – присесть в горящей тундре некуда…
Работа пожарным в Булгаково – это не сибирские объемы. Но и ее в те сутки, которые через трое (у всех пожарных такой график) хватает. Горят дачи, бани и гаражи в подуфимье – и у тех, кто живет там постоянно, и у тех, кто бездумно отдохнул в выходные. Вспыхивают в авариях, как спички, машины на трассе «Уфа – Оренбург». Иногда, чтобы извлечь водителя и пассажиров, нужно разблокировать этот оплавленный железный конгломерат…
Лукавит Абдрафиков, когда говорит, что все в его пожарной работе рутинно, без всплесков. Он как любой хороший специалист стрессоустойчив и воли эмоциям не дает. Но все он помнит – и первых людей, которых выводил из пожара, и как сам от ожогов страдал. Всё было. И всё будет, потому что «в охранники, дворники не пойду, пока есть силы – другой работы или пенсии не будет». А не рассказывает, потому что скромный. Он – скромный фанатик (оксюморон, но по-другому не скажешь).
… В День спасателя, Эдуарду Абдрафикову вручили награду – Благодарственное письмо Противопожарной службы Республики Башкортостан как лучшему в профессии. Как и десяткам других – мужественных, сильных, стойких, спешащих на помощь сотрудников МЧС. Праздник сообщество этих самых скромных фанатиков отмечали в уфимском Конгресс-холле «Торатау», здесь состоялась церемония награждения лауреатов регионального этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества».
Фестиваль проводится в четырнадцатый раз, он объединяет сотрудников МЧС России, других министерств и ведомств, журналистов, представителей общественности, граждан и детей, проявивших отвагу и мужество в условиях, сопряженных с риском для жизни. За последнее время фестиваль превратился в самую масштабную общественную акцию чрезвычайного ведомства. На сцену за заслуженными наградами поднимались в этот день и совсем еще юные граждане, дети, обладающие невероятной храбростью О них расскажем позже).
Награды вручали начальник Главного управления МЧС России по РБ Марат Латыпов, федеральный инспектор по РБ Алексей Касьянов, председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов, председатель Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров и первый заместитель Главного управления МЧС России по РБ Эдуард Идрисов.
Наград было много, но, как сказал корреспонденту «РБ» начальник Главного управления МЧС России по РБ Марат Латыпов: «Самая главная награда для нас – это то, что ни один человек из личного состава не пострадал при тушении пожаров – это самое запоминающееся в уходящем году. А что касается пожаров… Даже маленький пожар может оказаться сложным, а большой, наоборот, – простым в решении. Для нас это просто работа».
«Вот и сегодня в День спасателя России, в свой профессиональный праздник большинство наших сотрудников и работников, как обычно, на боевом дежурстве. Ведь основной лозунг организации – «Предотвращение, спасение, помощь». Только за этот год спасательные службы в республике эвакуировали и спасли 5645 человек, среди них более ста человек спасены на воде, около 140 человек – при ДТП – это и есть высокий результат работы. Много в этом году помогали и соседям – в Оренбургской области, и до Казахстана практически доезжали, и занимались ликвидацией возгорания в торговом центре «Меркурий». Благо, у нас в этом году появился на вооружении вертолет», – сообщил руководитель ведомства Марат Латыпов.
«В Башкирии уделяется большое внимание развитию пожарно-спасательной инфраструктуры, что позволяет достигнуть хороших результатов в сфере защиты населения и территорий. Среди наших значимых приоритетов – реализация республиканской стратегии развития пожарно-спасательных сил, в рамках которой республика уделяет особое внимание оснащенности современным оборудованием и передовой техникой», – сказал вице-премьер правительства РБ Ирек Сагитов и вручил спасателям ключи от новой спасательной техники.
Так что праздник, как и должно, получился с подарками. Сотрудникам аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС вручены ключи от аэролодки «Пиранья 4». Противопожарная служба получила ключи от автоцистерны «Урал». Это к той многочисленной технике, которую спасатели получали в течение года – беспилотники для мониторинга местности, автобусы и самосвалы. И вертолет!
Кстати, наш пожарный, Эдуард Абдрафиков, отработавший двадцать лет в богатом северном регионе, отметил, что в Башкирии, как нигде, пожарная служба прекрасно оснащается, пополняется новейшим оборудованием, амуницией, техникой.
Но какой бы ни была техника, главное то, как поступит человек. Попавших в беду спасают не машины, а люди. Люди, способные идти на риск, чтобы жили другие. Спаси и сохрани. Это и пожелание и просьба…