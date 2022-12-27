Под Созвездием мужества

Эдуард Абдрафиков, командир отделения пожарной части села Булгаково на захватывающие истории скуп. Говорит, никого на вытянутых руках из полыхающего дома не выносил, в благодарные руки родственников не передавал, ни за кем в пучину вод не нырял, с вершины горы тоже никого не снимал…

И даже романтической истории о том, как стал сотрудником МЧС, в запасе нет. Безработные девяностые, кризис. И у него в кармане кризис. А тут и свадьбу играть надо, и Ханты-Мансийск, куда поехал за длинным рублем, не таким уж денежным оказался, и, если что и светило зеленым светом, то это – биржа труда.

Там и узнал, что северному городу нужны пожарные. Отбор был строгим. Но экзамены он сдал – сдал на всю жизнь: двадцать три года в профессии. Так-то пенсионер уже, выслужил свое, но жизни спокойной не ищет. Отработав двадцать лет на «северах», вернулся в родную Башкирию и к родному делу.

Север запомнился, конечно. Таких «наваристых» пожаров как в краю нефти и газа, в ХМАО, поискать. Там, если пойдет гореть нефтехранилище или труба газопровода прорвется, то, мама не горюй, пожарные со всего округа летят, как гончаки волка загоняют. Однажды произошел разлив нефти – на километры. Тушили его полтора суток, тридцать шесть часов на ногах – присесть в горящей тундре некуда…

Работа пожарным в Булгаково – это не сибирские объемы. Но и ее в те сутки, которые через трое (у всех пожарных такой график) хватает. Горят дачи, бани и гаражи в подуфимье – и у тех, кто живет там постоянно, и у тех, кто бездумно отдохнул в выходные. Вспыхивают в авариях, как спички, машины на трассе «Уфа – Оренбург». Иногда, чтобы извлечь водителя и пассажиров, нужно разблокировать этот оплавленный железный конгломерат…

Лукавит Абдрафиков, когда говорит, что все в его пожарной работе рутинно, без всплесков. Он как любой хороший специалист стрессоустойчив и воли эмоциям не дает. Но все он помнит – и первых людей, которых выводил из пожара, и как сам от ожогов страдал. Всё было. И всё будет, потому что «в охранники, дворники не пойду, пока есть силы – другой работы или пенсии не будет». А не рассказывает, потому что скромный. Он – скромный фанатик (оксюморон, но по-другому не скажешь).