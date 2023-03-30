От школьной доски — на пьедестал почёта

В Уфе объявили победителей конкурса «Учитель года Башкортостана» и пяти других, которые проводятся в рамках традиционных состязаний в педагогическом мастерстве. Впрочем, на торжественной церемонии закрытия, которая прошла в Конгресс-холле «Торатау», дань уважения отдали всем: и призерам, и номинантам.

А это в общей сложности около 200 участников.

— «Учитель года» — это не просто конкурс, цель которого показать себя в лучшем свете. Здесь важно представить методические наработки, которые создавались школой, муниципалитетом, — рассказал журналистам министр образования и науки РБ Айбулат Хажин перед началом церемонии. — Год от года я вижу, как растет профессионализм педагогов, они все более уверенно владеют информационными технологиями, активно применяют их на уроках. А в межрегиональном конкурсе «Учитель башкирского языка и литературы» участвуют коллеги из соседних регионов: Челябинской, Курганской, Свердловской и других областей. И это тоже возможность поделиться опытом.

Айбулат Вакилович добавил, что в Год педагога и наставника конкурс приобретает особую значимость. Все учителя ждут серьезных федеральных решений в части поддержки представителей педагогической профессии. Кстати, их должен озвучить глава Башкирии Радий Хабиров на предстоящем форуме «Взлетай!», который состоится в Уфе в апреле.

Итак, об итогах. Победителем межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы» стала педагог Башкирской гимназии Нефтекамска Гузель Гайсина. Как мы уже сказали, свои награды и дипломы получили не только обладатели первых мест, но и номинанты конкурсов. Так, учителю башкирского языка и литературы Уфимского многопрофильного колледжа Мавлиде Кильдебаевой вручили грамоту от Федеральной национально-культурной автономии башкир России.

Мавлида Гареевна — педагог с большим стажем в 38 лет. Долгие годы она проработала в Сибайском медицинском колледже, а после выхода на пенсию переехала в Уфу к детям. В итоге она решила продолжить работать по профессии и с 1 сентября 2022 года обучает родному языку уфимских студентов.

— Мне очень нравится моя профессия, — рассказала нам Мавлида Кильдебаева. — Я люблю студентов и своих коллег, люблю свой предмет. Мне нравится читать выразительно, и я обучаю этому своих студентов. Ведь правильно поставленная речь помогает показать красоту языка, богатую башкирскую культуру.

В республиканском конкурсе «Учитель года татарского языка и литературы» победила Зульфия Мансурова из Каранской школы Буздякского района, а в конкурсе «Учитель года русского языка и литературы» — Эмиль Сагитов из уфимской школы № 45. Кстати, Эмиль Ришатович работает в школе по учительским меркам недавно — три с половиной года. Однако его победа в конкурсе — явный признак того, что мастерство и талант педагога далеко не всегда зависят от опыта и возраста. Для Эмиля Сагитова учить детей — призвание.

— Благодаря участию в конкурсе мы повышаем свое мастерство, — отмечает Эмиль Ришатович. — То, как я преподавал в ноябре и сейчас, — это два разных уровня. За эти месяцы я многое почерпнул у других учителей и своих наставников.

Лучшим педагогом дистанционного образования стала учитель начальных классов Сажида Залилова, работающая в Бакалинской коррекционной школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. А историк школы имени Героя Советского Союза Михляева села Ду- ван Валерий Швалев оказался лучшим «Молодым учителем года».

— Однажды я принимал участие в педагогическом марафоне «Соты» в Караидели, — поделился с нами Валерий Викторович. — В финал наша команда не прошла, но это стало для меня искоркой, которая зажгла стремление и дальше участвовать в подобных конкурсах. Поэтому решил подать заявку на «Учителя года». Маленькая конкурсная жизнь прожита, мы возвращаемся к работе.

А победителем конкурса «Учитель года Башкортостана» и одновременно абсолютным победителем стал учитель математики уфимской гимназии № 39 имени А. Файзуллина Артем Баянов.

— Участвовал в конкурсе по своей инициативе. В первый раз — в 2018 году, тогда я стал лауреатом. Исправил ошибки, вырос в плане мастерства и — вот итог, — заметил Артем Равилевич. — Сейчас чувства меня переполняют, это было очень волнительно! Огромная благодарность моей группе поддержки и коллегам. Конкурс завершился, но на самом деле это начало нового этапа нашей жизни, ведь мы многому научились. А для наших детей — самого главного жюри — мы уже победители!

Артем Баянов будет представлять Башкирию на Всероссийском конкурсе «Учитель года России» осенью 2023 года в городе Одинцово Московской области.

Кроме того, на церемонии подвели итоги II Республиканского педагогического марафона «Соты». Всего в нем участвовали 500 человек со всей Башкирии, а в финал вышли шесть команд. Первое место заняла команда педагогов из Нефтекамска, второе — уфимские учителя и третье — педагоги Белебеевского района.

— Марафон «Соты» помогает учителям консолидироваться, — рассказал нам программный директор марафона и президент клуба «Учитель года столицы Башкортостана» Сергей Переверзев. — Не каждый учитель может приехать в столицу, чтобы пообщаться с коллегами. Марафон позволяет увидеть коллег, посмотреть, кто чем живет, достоинства и недостатки, и вместе определить точки роста. Это очень важно. Если же говорить о конкурсе «Учитель года», его участники, молодые педагоги, показывают высокий методический и дидактический уровень, умело объединяют классическую педагогику с инновациями и, хотя имеют небольшой опыт, великолепно поддерживают контакт с детьми. Именно у молодых учителей воспитательные моменты были намного ярче, интереснее, в них была заложена мотивация детей к расширению познания и эрудиции.

Сергей Сергеевич подчеркнул, что сегодня конкурс «Учитель года Башкортостана» набрал большие обороты и стал одним из самых массовых в России.