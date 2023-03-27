Судьба по объявлению

С директором школы № 21 города Белорецка Владимиром Лукичом Кривоусом мы сидим в его большом уютном кабинете и увлеченно, даже азартно рассуждаем на педагогические темы. Он, похоже, любого способен заразить своей профессиональной страстью, и я тоже не стала исключением. Впрочем, чему тут удивляться? Ведь вряд ли найдется еще один директор школы, который возглавлял бы педагогический коллектив в течение 33 лет.

У кого что болит…

Эта школа одна из лучших в районе во многом благодаря именно директору, его упорству и, конечно, авторитету. Собственно, на этом лейтмотиве я и собиралась построить свой материал о Кривоусе, ведь сколько педагогов благодаря ему стали отличными специалистами — не сосчитать. Но Владимир Лукич плавно направил разговор несколько в иное русло.

— Школа у нас действительно очень хорошая. И тот факт, что родители хотят, чтобы их дети учились непременно у нас, только радует и стимулирует работать еще лучше. Да, при этом приходится работать в две смены. Но давайте вспомним, что в советские времена двухсменные школы отнюдь не были редкостью. И ничего, учились. Но сейчас появились ЕГЭ, ОГЭ, ученикам выпускных классов непременно требуется дополнительная подготовка, и для этого нужны помещения. А еще ведь есть кружки. Школе непременно надо расширяться. Выход вижу только в том, чтобы возвести капитальный пристрой либо передать школе помещения филиала архитектурно-строительного колледжа.

У нас очень сильный педагогический состав, поэтому и результаты есть. И зиждятся они на неустанном труде педагогов, на преемственности и традициях, на том, что мы сумели превратить школу в настоящую альма-матер (буквально — «благодетельная мать»), где не только обучают и воспитывают. Школа становится для ребят родной, заботливой, искренне заинтересованной в успешной судьбе каждого выпускника. Благо в том, что учителей — фанатов своего дела пока достаточно.

— Что значит пока?

— Да, на сегодня преподавателей хватает. Но если, скажем, по семейным обстоятельствам или другим серьезным причинам уйдет, не дай бог, наш физик, математик или еще кто-то, то кем я их заменю? Средний возраст наших педагогов 46 лет. Молодежь в школу не идет. Не идут мужчины. За четыре года к нам пришел один молодой специалист. Я сильно переживал, что его могут мобилизовать. Молодые педагоги к нам приходят, но не задерживаются. Не потому, что профессия не нравится или не получается учительствовать. Нет. Причина банальна и потому втройне обидна — их не устраивает заработная плата. Это серьезная проблема, особенно для мужчин. Им ведь нужно кормить семью. Помните времена, когда КПСС возглавил Черненко? Я тогда занимал должность в горкоме партии, и моя жена-учительница получала в полтора раза больше, чем я. А сейчас у меня, директора школы, зарплата ниже средней по республике. Что будет со школой, когда уйдут на пенсию сегодняшние педагоги?

— А ваши выпускники выбирают профессию учителя?

— Интересная тенденция: в последние годы выпускники видят себя специалистами среднего звена. Тем более, у нас в городе три учебных заведения среднего профессионального образования, которые готовят очень хороших специалистов, — металлургический, педагогический и медицинский колледжи. Есть еще коммерческий экономико-юридический. В прошлом году девятые классы окончили 114 учащихся, и только четверть из них осталась учиться дальше.

— Но разве это плохо? Мы же все время говорим, что стране нужны рабочие и технические специалисты среднего уровня.

— Идеальное соотношение — 50 на 50. Нам ведь нужны и специалисты с высшим образованием. Те же учителя, к примеру. Раньше была более тесная связь школы и вуза. Практика у студентов была долгой. Сейчас, конечно, начали внедрять метод, когда студенты последнего курса работают и учатся. Выпускник нашей школы, ныне студент московского вуза, последние два года совмещает учебу с работой в школе. Это очень хорошая практика. Во-первых, он опыта набирается, во-вторых, сможет точно определиться, пойдет работать в эту школу, в этот коллектив или нет.

Неслучайная случайность

— Насколько успех зависит от личности учителя?

— Приведу один пример. Я считаю, что такой предмет, как черчение, очень важен: он прививает аккуратность, усидчивость, дает азы технической грамотности, расширяет кругозор и выбор профессий для выпускников. В школе же значение предмета было принижено. Людмила Ситдикова вела у нас черчение и вот однажды пришла и говорит, что готова вести дополнительные уроки начиная с 7 класса. В итоге на республиканской олимпиаде по черчению наши ученики не раз становились победителями. Потом дети благодарили — полученные навыки им очень пригодились в вузе. Приятно, что в стране начался разворот к популяризации технических специальностей. Знаете, я ведь и сам поначалу не думал о педагогическом поприще. Не сдал экзамены в металлургический техникум — математику завалил. Шел домой и вижу объявление: приглашают поступить в наше педагогическое училище. Пришел и сразу говорю: если нет математики — записывайте, буду сдавать экзамен. Казалось бы, я был там случайным человеком. Но благодаря педагогам училища полюбил школу, детей. После окончания учебы в 1966 году меня отправили в Бурзянский район директором начальной школы. Нас там было всего два учителя. Я не знал башкирского языка, а жители практически не знали русского. Но как-то нашли общий язык. Я даже сейчас горжусь: когда меня призывали в армию, провожала вся деревня, жители ни копейки не дали потратить на проводы, сами все организовали. Мне очень важно было понять тогда, на своем ли я месте. И понял: педагогика — дело моей жизни, призвание, пусть это и звучит слишком пафосно.

— Времена сейчас непростые, удается ли находить общий язык с родителями?

— Сейчас многие говорят, что тяжелее работать с родителями, нежели с самими детьми. Да, родители сейчас обладают большим объемом информации, знают законы, в курсе школьных дел своих детей, но разве это плохо? Думаю, наоборот. На родительских собраниях мы не ограничиваемся тем, что рассказываем об успеваемости и поведении учеников, стараемся дать родителям и азы педагогики. Ведь мы в одной связке, у нас общая цель. Моя дверь для них всегда открыта. Мне, конечно, в этом плане проще, потому что многие родители — мои прежние ученики, и я уже давно стал для них человеком, с которым обо всем можно поговорить.

— А материальная база вас устраивает?

— Конечно, в городе есть учебные заведения, где материальная база куда лучше. Но и у нас нормально. В каждом классе проекторы, у каждого учителя — ноутбук. Но знаете, чем я больше горжусь? Тем, что наши дети не только образованны, но и физически здоровы. В школе три спортивных зала, плавательный бассейн, тренажерный зал, которому могут позавидовать даже специальные центры. Мы даем детям витаминизированные фиточаи. Неудивительно, что наши ребята меньше болеют. У нас немало призеров олимпиад по физкультуре. Кроме всего прочего, занятия спортом укрепляют дисциплину. Мы, кстати, не отбираем у детей телефоны — у нас просто не принято пользоваться ими во время урока.

Донбасс — это очень близко

— Слышала, что у вас сложились тесные связи со школой № 9 города Красный Луч Луганской Народной Республики.

— Да, мы шефствуем над ними. Два ноутбука подарили, обменялись планами, помогали перестраиваться на российские стандарты.

Вначале вообще тесно общались, но в последние месяцы немного сложнее стало из-за проблем со связью. Печальный факт: у директора этой школы Ирины Петровны в декабре прошлого года в бою за освобождение Донбасса погиб муж. Уж коли речь зашла об СВО, не могу не сказать, что 28 отцов наших учащихся сражаются там за нашу свободу, три выпускника школы получили высокие правительственные награды, в школьном музее мы оформили выставку по этому поводу.

В рамках СВО в школе объявили сбор одежды, отправляли письма воинам, на уроках технологии дети шьют чехлы для спальных мешков. Проведен целый комплекс мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества с широким участием воинов запаса.

Патриотическое воспитание — основа основ, тем более в сегодняшнее непростое время. Так было, так есть, так будет впредь: будущее любой страны закладывается и формируется в школе.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Белорецкая школа № 21 построена в 1986 году. Тогда она была самой большой в районе. Обучалось 1500 детей, сейчас — 1300, с ними работают 80 педагогов.

На базе учебного заведения работает оздоровительный центр, кстати, единственный в республике. В нем бесплатно поддерживают здоровье детей в течение всего учебного года. В прошлом учебном году все одиннадцатиклассники с первого раза успешно сдали ЕГЭ по русскому языку и математике. Отдельные выпускники набрали 96 баллов по обществознанию, 89 — по английскому языку, 87 — по истории, 84 — по биологии, 82 — по литературе, 80 — по физике. Пятеро отмечены медалями «За особые успехи в обучении».

В прошлом году ученики школы заняли девять призовых мест в республиканских олимпиадах.

Желающих учиться именно здесь очень много. Каждый год школа набирает по пять первых классов. Во всех классах начальной школы один урок физкультуры посвящен занятиям по борьбе, девочки в это же время осваивают азы гимнастики. Кроме того, работают спортивные секции городского масштаба: по греко-римской борьбе, скалолазанию, плаванию и тяжелой атлетике.