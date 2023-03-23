Рустем Кузеев: на стороне правды

Рустем Кузеев был ректором БГПУ с 1971 по 1983 годы. Ученый и организатор, он был одним из тех, кто создавал вуз, закладывал его материальную основу, трудовой коллектив, налаживал международные связи и создавал традиции, рассказали в пресс-службе педуниверситета.

Открывая круглый стол, посвященный Рустему Кузееву, ректор БГПУ имени Акмуллы Салават Сагитов подчеркнул, что благодаря таким выдающимся людям университет сегодня входит в пятерку лучших педуниверситетов России.

- Все, что делал Рустем Гумерович, было сделано на высочайшем уровне. Сегодня 25 лет, как профессора не стало, но его помнят не только в стенах Института исторического, правового и социально-гуманитарного образования БГПУ, но и в республике в целом, - отметил Салават Талгатович. - Его называли ректором-строителем, при нем было построено пять общежитий, два новых корпуса. Его отличало взвешенное стремление к новаторству, он умел смотреть далеко вперед в развитии системы высшей школы, и во многом благодаря его деятельности Башгосуниверситет в 1976 году был признан университетом первой категории среди более чем 90 вузов РСФСР. Рустем Гумерович воспитал не только выдающихся ученых, но и последующих руководителей вуза, которые продолжали его традиции на протяжении многих лет. Он был настоящим патриотом и гражданином своей республики и страны. В Год педагога и наставника и не только мы будем говорить о нем, читать его мемуары и черпать его мудрость. И мы обязательно возродим именную стипендию имени Кузеева для магистрантов и аспирантов.

Рустам Алмаев, кандидат исторических наук, доцент, завкафедрой отечественной истории Акмуллинского университета, был одним из последних аспирантов Рустема Гумеровича. Он напомнил про «принцип трех К» профессора Кузеева: кадры, книги и качество.

- У Рустема Гумеровича было большое сердце, он относился неформально ко всем делам, написал более ста научных работ. Много трудов было посвящено истории рабочего класса, среднего класса, Великой Отечественной войны, истории Южного Урала. Наш педагог учил нас, что если ученик ощущает поддержку, то на нем лежит большая ответственность. Он считал, что аспиранты – это «штучный товар», предпочитал набирать практикующих в сфере народного образования. Рустем Гумерович не жалел времени и проводил по два-три часа с каждым аспирантом на консультации. Память о нашем Учителе мы бережно храним, - подчеркнул Рустам Закирович.

Радик Раисович Габдулхаков, кандидат педагогических наук, доцент, выпускник ИАФ БГПУ 1990 года, также поделился воспоминаниями о Р. Кузееве:

- Через сердца многих поколений выпускников пединститута, особенно исторического факультета, красной нитью прошел наш ректор, герой-фронтовик, ученый и педагог-наставник. Нам посчастливилось быть студентами в те годы, когда он на истфаке читал курс отечественной истории. Видеть, слышать его за кафедрой, общаться на важные для нас темы дорогого стоило!

Рустем Гумерович был не просто вузовским преподавателем. Он был воспитателем школьных учителей истории как настоящих бойцов идеологического фронта, искренних патриотов своей страны. И не было для него, как я это особенно отчетливо сейчас понимаю, задачи важнее. Его отличало глубочайшее знание материала. Для него главной была пусть трагическая, но правда. Именно через нее Рустем Гумерович во всей полноте доносил до нас всю тяжесть испытаний, выпавших на долю советского народа, а главное – величие его бессмертного подвига.

Вы можете представить, что бы он сейчас сказал про попытки отменить завоеванную ценой миллионов жизней нашу Победу над нацизмом?! Тем более про то, что этот самый нацизм спустя почти 80 лет возродится у нас под боком, и что немецкие танки с крестами вновь будут месить украинский чернозем и нести нам смерть. А он бы ТАК сказал… Потому, что бывших офицеров, танкистов не бывает.

Как на уроках истории воспитать Человека, Гражданина, не просто знающего историю своей страны, но готового отстаивать историческую правду и, когда придет такой час, то с оружием в руках - право своей страны быть сильной, суверенной (да просто быть!) – вот этому учил нас на своих лекциях офицер-фронтовик Рустем Гумерович Кузеев. И мы не просто верили ему. Мы понимали, что именно так, точнее, только так и надо работать в школе.

Нас также воспитывало его уважительное отношение к студенту как к коллеге, формируемое им чувство особой гордости за наш вуз и родной исторический факультет, который, по его мнению, готовил для системы образования республики учительскую и управленческую элиту. Большое видится на расстоянии… Низкий ему поклон от неба до земли! И давайте стараться быть достойными памяти Учителя!

На круглый стол пригласили также студентов-историков, кроме того назвали имена победителей студенческого конкурса эссе по истории.

Фото: пресс-служба БГПУ имени Акмуллы.