В Башкирии Единый логистический центр собрал более 12 тысяч единиц груза для Донбасса

- Своим личным долгом и долгом нашей управленческой команды считаю – быть опорой военнослужащим, добровольцам, их родным и близким. Мы создали логистический центр, куда стекается помощь промышленных предприятий, организаций, жителей республики. Большое всем за это спасибо! – обратился в Послании парламенту региона глава республики Радий Хабиров.

Вообще Башкирия и раньше направляла гуманитарные колонны в ДНР и ЛНР, но с началом СВО помощь потребовалась и башкирским добровольческим батальонам, и мобилизованным от республики. В целом, по нашей оценке к концу этого года республика сформировала и отправила в адрес новых регионов России около 40 гуманитарных колонн. И эти цифры описывают ситуацию, не учитывая многочисленных грузов, которые ранее направляли на Донбасс и участникам СВО города и районы республики и общественные организации.

- Сегодня проводили из ЕЛЦ в путь 2 гуманитарных конвоя с разницей в 2 часа, которые доставят технику, оборудование и имущество, необходимое для добровольческих батальонов республики и мобилизованных наших земляков, находящихся в зоне специальной военной операции. Не забыли и о продуктах питания, медицинских препаратах и изделиях. Всего отправилось 37 единиц техники в сопровождении 75 человек… С утра очередной гуманитарный конвой, который предназначен для мобилизованных. В направлении ЛНР выехали 4 единицы техники. Думаю, что в преддверии Нового года нашим землякам будет приятно получить посылки, которые скрасят их суровые боевые будни и напомнят им, что их любят и ждут, - с разницей в четыре дня сообщил только за последнюю декаду декабря вице-премьер Ирек Сагитов.

Минувшей осенью необходимость создания Единого логистического центра, где и будут собираться все грузы для последующей отправки в зону СВО и в новые российские регионы, стала сверхочевидна. Поэтому Радий Хабиров своим распоряжением создал Республиканский координационный центр по вопросам формирования и доставки гумконвоев, а ГУСП «Башсельхозтехника» определил единым логистическим центром.

- Огромное спасибо всем жителям республики, которые по зову души сердца направляют помощь Донбассу и участникам СВО. И мы планируем минимум дважды в месяц такие гумконвои направлять, но отныне централизованно, гарантированно и безопасно. Мы научились это делать, отныне, самое главное, понимать потребности, продумать точку сбора информации со всех сторон, - рассказал тогда Радий Хабиров.

Личные вещи, письма землякам-участникам СВО, сборные коллективные посылки, крупные грузы теперь до отправки аккумулируются в ЕЛЦ.

- С ноября в центр поступило свыше 12 тысяч единиц груза, из которых порядка 91 процента поехало адресатам в рамках отправки гуманитарных конвоев и силами АО «Почта России». Отправка грузов осуществляется в ежедневном режиме. ЕЛЦ скрупулёзно изучает все заявки, поступающие от наших военнослужащих, командиров воинских частей, военкоматов, касающихся того имущества, которое в данный момент крайне необходимо нашим землякам, находящимся в зоне специальной военной операции.

Таким образом, все потоки оказания помощи и поддержки участникам СВО от республики таким образом сконцентрированы в одном месте. А тем, кому неудобно самостоятельно доставлять что-либо в ЕЛЦ, можно передавать вещи, оборудование и определенные продукты в свои администрации городов и районов. И будьте уверены, что все будет доставлено сюда, а потом гарантировано, безопасно и в короткие сроки дойдет до конкретного адресата или воинской части, - уточнил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев.

Напоминаем номер телефона ЕЛЦ Башкирии: (347) 280-89-92, по которому любой гражданин, желающий оказать помощь нашим бойцам может позвонить и проконсультироваться, как это лучше сделать. Если у вас или вашей организации есть желание поддержать наших воинов, сначала уточните в ЦУР, в чем они испытывают нужду при исполнении боевого долга. Дополнительную информацию – по мерам вещевой и денежной поддержки мобилизованных – получите на сайте ДЛЯПОБЕДЫ.РФ.