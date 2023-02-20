Андрей Назаров побывал на кладбище у своих родителей

Андрей Назаров своими воспоминаниями, мыслями, которые возникли после посещения могил, поделился в соцсетях.

Он написал, как это важно «вспомнить своих ушедших близких. Мы в этот день поминаем и маму, и отца, а также всех усопших родственников. Важно благодарить наших предков за все, что они нам дали, пока были рядом».

Премьер считает, что главной опорой в жизни его родители считали семью. Это убеждение, эти ценности они передали детям. «Я хорошо помню то душевное тепло, взаимопонимание и уважение друг к другу, которые царили в нашей семье.

Уверен, что сила человека – в наших родителях, бабушках, дедушках. Только связь поколений дает нам опору в жизни, помогает достойно проживать нашу жизнь и сохранять веру в лучшее».

Фото из аккаунта Андрея НАЗАРОВА.