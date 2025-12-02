В Башкирии отказались от утепления фасадов во время капремонта

Планировалось, что дорогостоящий ремонт будет возможен с 1 января 2026 года. Теперь этот срок продлен до 1 января 2029. Вышел закон о продлении на три года периода отказа от утепления фасадов многоквартирных домов.

В региональном министерстве ЖКХ пояснили, что стоимость утепления за последние десять лет выросла вчетверо — с пяти миллионов до 19,5 миллиона рублей. На эти средства можно отремонтировать почти три крыши. Средняя стоимость ремонта кровли одного такого дома составляет 7,2 миллиона рублей.

«Приоритетным остается ремонт кровли, пока придется обойтись без утепления фасадов», — сказали специалисты ведомства.

Фото: пресс-служба регионального министерства ЖКХ.