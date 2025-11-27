В Башкирии при ремонте крыш в домах будут укладывать греющий кабель

Установка греющих кабелей включается в проектную документацию и является важной частью защиты кровли.

Весной на крышах часто образуется наледь. Из-за нее вода не может уходить по ливневой системе и скапливается на крыше. Это приводит к повреждению водостоков и кровли, а также протечкам. Греющий кабель предотвращает образование наледи, обеспечивая свободный сток воды. Он устанавливается по свесам крыши, а также в желобах, воронках и водостоках.

Новая технология позволяет продлить срок службы кровли и снизить риск аварийных ситуаций, пояснили в фонде каперемонта.

Фото: Фонд капремонта РБ.