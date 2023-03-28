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ЖКХ
Вчера, 13:15

В Башкирии на качество капремонта домов пожаловался только каждый десятый из обратившихся в жилнадзор

Тему капитального ремонта обсудили участники прямого включения из ЦУР РБ.

В Башкирии на качество капремонта домов пожаловался только каждый десятый из обратившихся в жилнадзор
В Башкирии на качество капремонта домов пожаловался только каждый десятый из обратившихся в жилнадзор

По словам начальника отдела по контролю за деятельностью регоператоров госкомитета по жилищному и строительному надзору Динара Якупова, в минувшем году работы прошли в 1065 домах. В ходе выборочного осмотра были проверены около 200 домов. Информация по выявленным нарушениям была направлена в министерство ЖКХ и регоператору для их устранения.

- За год в госкомитет поступило 267 обращений по теме капремонта. Только 10 процентов из них касались качества работ, в остальных ставились вопросы необходимости ремонта, его переноса на более ранние сроки, выставления квитанций и другие, - пояснил Динар Якупов.

Спикер также отметил, что все поступающие обращения регистрируются и направляются инспекторам для рассмотрения. Далее по факту проводится проверка либо заявителю даются необходимые разъяснения.

Фото: ЦУР РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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