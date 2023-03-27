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В двух районах Уфы на сутки отключат холодную воду

График отключений холодной воды на эту неделю представил «Уфаводоканал».

В двух районах Уфы на сутки отключат холодную воду
В двух районах Уфы на сутки отключат холодную воду

Завтра, 28 марта, с 10.00 до 20.00 будет отключена холодная вода у ряда потребителей в Кировском районе. Причина – врезка замененного участка водопровода. Воды не будет в жилых домах по улице Худайбердина, 2 и 4, Чернышевского, 122 и 122/1, а также в детском саду № 20.

Целые сутки - с 11.00 29 марта до 10.00 30 марта – по аналогичной причине будет отсутствовать холодная вода в Демском районе. Ограничения коснутся жилых домов по улицам Мусы Джалиля, Магистральной, Ухтомского, Минской, Дюртюлинской, переулку Киевскому, а также СНТ «Строитель» и «Железнодорожник».

30 марта для врезки замененных транзитных водопроводов будет отключена вода на улице Мелеузовской в Калининском районе. Воды не будет с 10.00 до 22.00 в домах №№ 25, 27, 29 и 31.

В этот же день в 10.00 в Кировском районе для замены запорной арматуры будет отключен водопровод по улице Рабкоров. Работы продлятся почти сутки – до 9.00 31 марта. Без воды останутся жилые дома по улицам Мубарякова, Степана Кувыкина и Рабкоров, а также детский сад № 11, лицей № 5, поликлиника № 2 и ряд других объектов.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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