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ЖКХ
Вчера, 13:47

В Башкирии заработали первые асфальтобетонные заводы

Два асфальтобетонных завода запущены на неделю раньше обычного, сообщил на оперативном совещании в правительстве министр транспорта Александр Клебанов.

В Башкирии заработали первые асфальтобетонные заводы
В Башкирии заработали первые асфальтобетонные заводы

На заводах Кармаскалинского и Стерлитамакского ДРСУ пока идет корректировка и настройка оборудования. По завершении этих работ они начнут производить полноценную асфальтобетонную смесь. Планируется, что все 27 асфальтобетонных заводов начнут работать в начале апреля.

Началась подготовка и к ремонту покрытия во дворах. По словам и.о. министра ЖКХ Ирины Головановой, уже проинспектировано 2054 участка, это 22 процента от их общего количества. Работа идет в шести муниципалитетах: в Уфе, Стерлитамаке, Ишимбае, Караидельском, Миякинском и Уфимском районах. В остальных городах и районах приступить к ней мешает снег.

-Пока я не очень рад вашей работе. Я долбил вас всю прошлую неделю. У вас один аргумент: асфальтовые заводы мы не можем запустить, потому что это неправильно. Но существует масса всевозможной техники, которая сама подогревает, сама готовит смесь для ямочного ремонта, - отметил глава республики Радий Хабиров, пообещав всем причастным разнос на дорожном часе.

Фото: Администрация Уфы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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