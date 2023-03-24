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Сегодня, 11:52

В садовых товариществах Уфы бесплатно установят электросчётчики

Обновить электрохозяйство поможет государственная субсидия, сообщили в администрации города.

В садовых товариществах Уфы бесплатно установят электросчётчики
В садовых товариществах Уфы бесплатно установят электросчётчики

Первым товариществом в этом году, где прошли работы, стало СНТ «Ягодка». Как и во многих других местах, сети здесь находились в плохом состоянии, а индивидуальных счетчиков не было вообще.

На выделенные средства на территории товарищества заменили опоры и провода, установили счетчики.

Напомним, что на поддержку садоводов в этом году из республиканского бюджета выделят 250 млн рублей. Товарищества, готовые перейти на обслуживание в электросетевую организацию, могут подать заявки на предоставление помощи.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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