В Уфе в апреле состоится форум ЖКХ и строительства

В программе форума выставки «Благоустройство. Комфортная среда», «Инженерные системы» и «Уралстройиндустрия», круглые столы, секции и конференции, а также республиканский форум «Управдом».

– Форум «Управдом» – важная площадка для обсуждения ключевых вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Уверен, и это доказывает практика, чтобы принимать грамотные решения, необходимо привлекать к диалогу все стороны – активистов, представителей профильных ведомств и надзорных органов, управляющих и ресурсоснабжающих компаний и, конечно, самих жителей. Рассчитываем, что на форуме будут высказаны важные и полезные предложения. Их мы их непременно возьмем в работу, – отметил вице-премьер Алан Марзаев.

На форуме предполагается обсудить темы цифровых технологий в ЖКХ, управления многоквартирными домами, развития общественных пространств, энергосбережения и другие.