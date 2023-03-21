В Уфе на акции «Зелёная Башкирия» высадят восемь новых аллей

Зеленые насаждения украсят 102 двора и 63 общественные территории. Всего планируется высадить более 2 тысяч деревьев и 2,7 тысячи кустарников. Среди них голубая ель, береза, липа, рябина, черемуха, пирамидальный тополь, боярышник, дерен, айва, барбарис и сирень.

На территории города будут созданы восемь новых аллей. Здесь высадят 341 дерево и 2 249 кустарников, а также отремонтируют тротуары, смонтируют освещение, обустроят газоны, установят малые архитектурные формы, урны и скамейки.

К примеру, в Демском районе, на пересечении улиц Правды и Ухтомского, появится аллея «Листопад», в Кировском, у детского сада по улице Булата Имашева, - Каштановая аллея, на улице Аксакова, между улицами Коммунистической и Чернышевского, - Медовая. Для этого будут использованы деревья-крупномеры.

По словам мэра Уфы Ратмира Мавлиева, прошлогодние ошибки не повторятся, разработкой проектов занимались специализированные организации. Кроме того, планируется проверить состояние уже высаженных аллей.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.