В Башкирии будут составлять акты о количестве проживающих в квартирах

Количество граждан, фактически проживающих в квартире, не нужно будет подтверждать результатами проверки миграционной службы или органов внутренних дел. Акт может быть составлен исполнителем услуги в присутствии одного члена совета дома.

После этого начисление платы будет производиться, исходя из числа проживающих, при этом норматив будет применяться с повышающим коэффициентом 1,5.

Избежать переплаты можно, если установить счетчики холодной и горячей воды. В этом случае плата за воду будет начисляться в объемах потребленного ресурса.

Фото: МинЖКХ.