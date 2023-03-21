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ЖКХ
Сегодня, 12:04

В Башкирии будут составлять акты о количестве проживающих в квартирах

Акты составляются в целях правильной оплаты горячей и холодной воды, а также других ресурсов, сообщили в министерстве ЖКХ.

В Башкирии будут составлять акты о количестве проживающих в квартирах
В Башкирии будут составлять акты о количестве проживающих в квартирах

Количество граждан, фактически проживающих в квартире, не нужно будет подтверждать результатами проверки миграционной службы или органов внутренних дел. Акт может быть составлен исполнителем услуги в присутствии одного члена совета дома.

После этого начисление платы будет производиться, исходя из числа проживающих, при этом норматив будет применяться с повышающим коэффициентом 1,5.

Избежать переплаты можно, если установить счетчики холодной и горячей воды. В этом случае плата за воду будет начисляться в объемах потребленного ресурса.

Фото: МинЖКХ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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