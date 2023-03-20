В уфимском микрорайоне Инорс появится новая подстанция

На подстанцию поступили два силовых трансформатора по 25 МВА, их смонтировали на фундаменты. Кстати, оба изготовлены на Уфимском трансформаторном заводе.

Будущая подстанция будет закрытого типа: все электротехническое оборудование предполагается разместить внутри здания. На сегодня под него залили фундамент и смонтировали металлоконструкции. Также ведутся работы по монтажу сэндвич-панелей для обшивки стен здания снаружи.

В рамках проекта будет также построена питающая подстанцию кабельная линия электропередачи. Ее протяженность составит 3,2 километра.

Подстанция «Инорс» обеспечит развитие уфимского микрорайона, в котором проживает около 75 тысяч человек. Новый энергообъект повысит надежность электроснабжения потребителей и даст возможность новых технологических присоединений. Планируемая стоимость строительства ПС «Инорс» с питающей кабельной линией электропередач составляет около 900 млн рублей. Завершить строительство планируется в следующем году.