Радий Хабиров потребовал, чтобы дворы в Уфе стали идеальными

Бюджет увеличен на 200 млн рублей и составил 1,2 млрд рублей. Кроме того, из местных бюджетов и за счет средств жителей на реализацию программы «Башкирские дворики» выделено дополнительно 72 млн рублей.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» в этом году будут благоустроены 122 общественные территории в 69 населенных пунктах. В их числе 19 парков, 16 аллей, 14 пешеходных зон, 10 скверов.

Большая работа предстоит и в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В Стерлитамаке, Туймазах, Кумертау, Межгорье, Белебее и Бирске пройдет второй этап работ. Одновременно начнется работа по проектам – победителям конкурса 2022 года в Ишимбае, Янауле, Дюртюлях, Агидели и Мелеузе.

В программу ремонта подъездов нынче вошли 752 подъезда в 274 домах, расположенных в 20 муниципалитетах. На эти цели будет направлено 744,4 млн рублей. В 60 процентах подъездов уже прошло техническое обследование, разработана сметная документация, объявлены конкурсные процедуры. Работы начнутся в апреле. По остальным подъездам объявлены аукционы на проведение обследования, ремонт планируется начать в июне.

Кроме того, из бюджета республики выделено 100 млн рублей на ремонт крыш домов в сельских районах, где взносов жителей на эти работы не хватает. В планах отремонтировать крыши 22 домов в 18 муниципалитетах.

- Это действительно очень важные программы, люди их приветствуют. Мы договорились, что по мере финансовых возможностей будем эти программы продолжать. Я каждый раз говорю: как только мы приходим с ремонтом дворов и подъездов, цены на квартиры увеличиваются на 5 – 10 процентов. Порядок наводим, и это очень важно, - отметил глава республики Радий Хабиров.

Руководитель региона обозначил несколько значимых моментов. Прежде всего нужно выдержать сроки. Второй момент - ситуация в Кумертау с благоустройством и реконструкцией стадиона «Шахтер». В ближайшие две недели там необходимо провести выездное совещание, чтобы помочь найти решение.

Глава республики также упомянул негативные эмоции, вызванные работой подрядчиков в селе Воскресенском Мелеузовского района и в Баймаке.

- Это безобразие. Я прошу, чтобы не было негодяев этих, бессовестных людей. Мы выигрываем конкурсы, а потом деньги зарывают в землю. Хорошо, что вырулили: и в Баймаке неплохая история получилась, и Воскресенское туристической жемчужиной становится. Но это дожать надо, - подчеркнул Радий Хабиров.

В завершение руководитель региона попросил обратить особое внимание на ремонт дворов, особенно в Уфе. Столице на эти цели дали много денег, и дворы должны быть идеальными. Кроме того, Радий Хабиров предложил в ближайшее время заслушать доклад о готовности к реконструкции парков, и, в частности, парка Лесоводов в Уфе.