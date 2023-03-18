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Вчера, 16:16

В трёх районах Уфы отключат холодную воду

График плановых отключений на предстоящую неделю обнародовал «Уфаводоканал».

В трёх районах Уфы отключат холодную воду
В трёх районах Уфы отключат холодную воду

Во вторник, 21 марта, с 10.00 до 20.00 будет отключена холодная вода в Октябрьском районе города. Без ресурса останутся частные жилые дома по улицам Станиславского, Чермасанской, Озерной и Кулундинской, а также магазин по улице Кулундинской.

С 22.00 21 марта до 5.00 22 марта не будет холодной воды в больнице № 21. Причина – замена запорной арматуры.

22 марта с 11.00 до 23.00 в связи с врезкой водопровода отключается холодное водоснабжение в Орджоникидзевском районе. Без воды останутся жилые дома по улице Адмирала Макарова, а также школа № 156.

23 марта с 10.00 до 18.00 холодной воды не будет у потребителей Калининского района. Отключение ждет жилые дома по улице Ферина и стоматологическую поликлинику. Ограничения связаны с ремонтом запорной арматуры.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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