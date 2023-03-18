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ЖКХ
Сегодня, 10:03

В Башкирии вручили награды отличившимся работникам ЖКХ

Представителей жилищно-коммунальной сферы поздравил с профессиональным праздником вице-премьер Алан Марзаев.

В Башкирии вручили награды отличившимся работникам ЖКХ
В Башкирии вручили награды отличившимся работникам ЖКХ

Торжественное собрание состоялось в Уфе накануне.

«Вручать награды тем, кто этого действительно заслуживает, всегда особо приятно. Не буду вдаваться в рутинные отчеты с цифрами, отображающими проделанную работу за последние годы. Скажу, что сделан и продолжает выполняться колоссальный объем мероприятий. Не каждый регион страны может этим похвастаться», - подчеркнул вице-премьер.

Алан Марзаев поздравил работников ЖКХ с праздником и поблагодарил за огромный труд. Отличившиеся представители коммунальной сферы получили заслуженные награды.

Фото: Алан Марзаев ВК.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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