В Башкирии вручили награды отличившимся работникам ЖКХ

Торжественное собрание состоялось в Уфе накануне.

«Вручать награды тем, кто этого действительно заслуживает, всегда особо приятно. Не буду вдаваться в рутинные отчеты с цифрами, отображающими проделанную работу за последние годы. Скажу, что сделан и продолжает выполняться колоссальный объем мероприятий. Не каждый регион страны может этим похвастаться», - подчеркнул вице-премьер.



Алан Марзаев поздравил работников ЖКХ с праздником и поблагодарил за огромный труд. Отличившиеся представители коммунальной сферы получили заслуженные награды.

Фото: Алан Марзаев ВК.