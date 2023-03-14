В Стерлитамаке на ремонт двух дворов направят 70 миллионов рублей

Работы проводятся в рамках программы «Башкирские дворики». На территории многоквартирных домов по улице Артема, 5, 7, 9 заасфальтируют проезды и замостят пешеходные дорожки, обустроят зоны отдыха, установят детское игровое оборудование и скамейки, спортивную площадку, смонтируют новое наружное освещение, проведут озеленение. В целом на ремонт двора будет направлено 33,9 млн рублей.

Аналогичные работы пройдут на территории домов по проспекту Ленина, 87 и улице Худайбердина, 130, 132. На благоустройство двора будет выделено 36,1 млн рублей.

Добавим, что всего по программе «Башкирские дворики» планируется благоустроить до 2024 года более 2 тысяч придомовых территорий.