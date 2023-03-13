В Башкирии капремонт провели в 8 тысячах домов

За время действия программы в порядок было приведено 8 311 домов, в которых проживают 1,2 млн человек.

Было выполнено 11 776 видов работ. В 3 975 домах отремонтированы кровли, в 1783 – системы водоснабжения и водоотведения, в 1226 - заменили лифты, в 942 – привели в порядок фасады, в 890 – электросети, в 224 – системы теплоснабжения, в 55 – газовые сети, в восьми домах – подвалы. Кроме того, в 57 домах были установлены узлы автоматического регулирования подачи тепла и общедомовые приборы учета.

В нынешнем году капремонт пройдет в 632 домах, планируется выполнить 696 видов работ. Среди них ремонт кровель, фасадов, чердаков, замена инженерных сетей.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.