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ЖКХ
Сегодня, 10:31

В Башкирии капремонт провели в 8 тысячах домов

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах действует в республике с 2014 года, сообщили в министерстве ЖКХ.

Альберт ЗАГИРОВ В Башкирии капремонт провели в 8 тысячах домов
В Башкирии капремонт провели в 8 тысячах домовФото:Альберт ЗАГИРОВ

За время действия программы в порядок было приведено 8 311 домов, в которых проживают 1,2 млн человек.

Было выполнено 11 776 видов работ. В 3 975 домах отремонтированы кровли, в 1783 – системы водоснабжения и водоотведения, в 1226 - заменили лифты, в 942 – привели в порядок фасады, в 890 – электросети, в 224 – системы теплоснабжения, в 55 – газовые сети, в восьми домах – подвалы. Кроме того, в 57 домах были установлены узлы автоматического регулирования подачи тепла и общедомовые приборы учета.

В нынешнем году капремонт пройдет в 632 домах, планируется выполнить 696 видов работ. Среди них ремонт кровель, фасадов, чердаков, замена инженерных сетей.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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