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Сегодня, 09:30

В Уфе начали делать ямочный ремонт

Несмотря на зимнюю погоду, коммунальные службы приступили к дорожно-ремонтным работам, сообщили в администрации Уфы.

В Уфе начали делать ямочный ремонт
В Уфе начали делать ямочный ремонт

Ямочный ремонт проводится с применением литой и холодной асфальтобетонной смеси. Это позволяет работать при температуре до минус 10 градусов.

Накануне работы стартовали на улице Магистральной. Ремонт проводится с применением рециклеров, термобункеров и фрезеровальных машин, без уплотняющих катков, пояснил глава администрации Демского района Антон Тарасов.

Добавим, что ямочный ремонт дорог является временной мерой и не заменяет капитального ремонта. Последний в городе начнут проводить при наступлении теплой погоды.

Фото: Администрация Демского района.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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