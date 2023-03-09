В Уфе начали делать ямочный ремонт

Ямочный ремонт проводится с применением литой и холодной асфальтобетонной смеси. Это позволяет работать при температуре до минус 10 градусов.

Накануне работы стартовали на улице Магистральной. Ремонт проводится с применением рециклеров, термобункеров и фрезеровальных машин, без уплотняющих катков, пояснил глава администрации Демского района Антон Тарасов.



Добавим, что ямочный ремонт дорог является временной мерой и не заменяет капитального ремонта. Последний в городе начнут проводить при наступлении теплой погоды.

Фото: Администрация Демского района.