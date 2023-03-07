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ЖКХ
Вчера, 16:45

В Башкирии жители жалуются на заваленные снегом дороги и наледи на крышах

Из-за снегопада и перепадов температуры сегодня соцсети пестрят обращениями граждан по поводу чистки дорог и дворов от снежных заносов, а также сосулек и протекающих крыш, сообщила на оперативном совещании в правительстве начальник управления главы региона по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

В Башкирии жители жалуются на заваленные снегом дороги и наледи на крышах
В Башкирии жители жалуются на заваленные снегом дороги и наледи на крышах

Погода на минувшей неделе спровоцировала вал поступивших обращений, зафиксированных системами «Инцидент — Менеджмент» и «Платформа обратной связи» — всего 7 191 против 4 124 за предыдущие семь дней.

Тема дорог и благоустройства стоит на первом месте. Дороги — это проезжая часть, а благоустройство — дворовые территории. Сфера ЖКХ занимает третью позицию этого рейтинга, и здесь обращения также связаны с погодными условиями: людей беспокоят свисающие с крыш наледи и сосульки, кроме того, в некоторых домах стала подтекать кровля.

Наличие снега на проезжей части занимает первое место — на это обстоятельство пожаловались 1 678 человек. Причем, больше всего жалоб на заснеженность муниципальных дорог — 1 656, по поводу республиканских автоартерий претензий значительно меньше, всего 22 жалобы, а вот на состояние федеральных трасс жалобы вовсе отсутствуют. По поводу неубранного снега во дворах поступило 1 572 обращения.

По количеству жалоб относительно уборки снега на территориях муниципальных образований лидирует Уфа — 1 625 обращений, на втором месте Благовещенский район — 187, на третьем Иглинский район — 126, на четвертом Стерлитамак — 74, на пятом Нефтекамск — 70. В столице республики хуже всего убирается снег в Октябрьском районе, а замыкает топ-7 обращений Демский район, где традиционно меньше всего поступает нареканий от жителей на работу коммунальных служб.

«В связи с погодными условиями также увеличилось количество звонков в наш ситуационный центр, на минувшей неделе их стало значительно больше. У нас существует динамика распределения, и все необходимые меры, которые было поручено предпринять, выполняются. Кроме того, был организован прием звонков по записи к врачу в выходные дни, чтобы снизить нагрузку на понедельник. Но пока количество звонков остается прежним», — отметила Елена Прочаковская.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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