В Башкирии на установку светильников выделят 200 миллионов рублей

Эта программа стартовала в 2019 году, в результате удалось установить и заменить более 40 тысяч светильников. Затем программа была приостановлена. На ее реализацию в текущем году из бюджета Башкирии выделят 200 млн рублей, что улучшит ситуацию с освещением подходов к социальным объектам, школам и детским садам.

В республике планируется установить более 2720 опор и светильников, смонтировать 136 километров самоизолирующего провода. В программе участвуют все муниципалитеты. Дополнительно изыскиваются средства в размере 100 млн рублей, все работы планируется завершить к первому августа.