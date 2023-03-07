-10 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
ЖКХ
Вчера, 16:09

В Башкирии на установку светильников выделят 200 миллионов рублей

По инициативе Радия Хабирова в 2023 году возобновится программа по улучшению наружного освещения в муниципалитетах республики. Об этом сообщила и.о. министра ЖКХ РБ Башкирии Ирина Голованова на оперативном совещании правительства республики.

В Башкирии на установку светильников выделят 200 миллионов рублей
В Башкирии на установку светильников выделят 200 миллионов рублей

Эта программа стартовала в 2019 году, в результате удалось установить и заменить более 40 тысяч светильников. Затем программа была приостановлена. На ее реализацию в текущем году из бюджета Башкирии выделят 200 млн рублей, что улучшит ситуацию с освещением подходов к социальным объектам, школам и детским садам.

В республике планируется установить более 2720 опор и светильников, смонтировать 136 километров самоизолирующего провода. В программе участвуют все муниципалитеты. Дополнительно изыскиваются средства в размере 100 млн рублей, все работы планируется завершить к первому августа.

Автор:Жанна МИРОНОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика