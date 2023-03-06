В Башкирии на крышах, где пройдёт капремонт, начали устанавливать камеры

То, что происходит на крыше дома, все желающие смогут наблюдать в режиме онлайн. Трансляция ведется на сайте Регионального оператора в разделе «Капремонт онлайн».



- Установка камер позволяет следить за ходом работ в круглосуточном режиме. Такой контроль помогает повысить качество выполняемого капитального ремонта, снизить количество нарушений технологии производства работ и соблюдения техники безопасности, - отметил Павел Сафонов.



Добавим, что камеры на крышах подрядчики устанавливают за свой счет.

Всего в нынешнем в рамках капремонта запланировано выполнить 696 видов работ в 632 домах. В том числе в 307 домах будет отремонтирована кровля, а в двух домах плоскую крышу заменят на шатровую.

Фото: Администрация Уфы.