В Уфе утвердили даты общегородских субботников

Согласно документу, месячники по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий пройдут с 3 апреля по 14 мая и с 11 сентября по 15 октября.

Общегородские весенние субботники состоятся 8 и 15 апреля, а также 13 мая, осенние - 23 и 30 сентября.

На это время будет выделена необходимая техника для вывоза мусора на полигон в Новых Черкассах, а также тракторы для работ на самом полигоне.

Предполагается также озеленить территории учебных заведений, больниц, предприятий, заложить на улицах города тематические аллеи. Кроме того, будут отремонтированы ограждения, очищены овраги и прибрежные зоны.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.