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ЖКХ
Сегодня, 11:30

В Башкирии более 6 тысяч семей подключили газ по сертификатам

Начиная с 2019 года по сертификатам были газифицированы 6680 индивидуальных жилых домов, сообщил и. о. министра строительства Егор Родин на брифинге в прямом эфире.

В Башкирии более 6 тысяч семей подключили газ по сертификатам
В Башкирии более 6 тысяч семей подключили газ по сертификатам

- Газпром проводит газ до границы земельного участка, а на выполнение работ и приобретение оборудования отдельным категориям граждан предоставляется сертификат за счет республики, - пояснил руководитель ведомства.

Право на сертификат имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, участники СВО и члены их семей, инвалиды боевых действий, а также инвалиды, семьи с детьми-инвалидами и малоимущие многодетные семьи. С 1 января 2023 года номинал сертификата для всех категорий составляет 100 тысяч рублей.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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