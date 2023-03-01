В Башкирии более 6 тысяч семей подключили газ по сертификатам

- Газпром проводит газ до границы земельного участка, а на выполнение работ и приобретение оборудования отдельным категориям граждан предоставляется сертификат за счет республики, - пояснил руководитель ведомства.

Право на сертификат имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, участники СВО и члены их семей, инвалиды боевых действий, а также инвалиды, семьи с детьми-инвалидами и малоимущие многодетные семьи. С 1 января 2023 года номинал сертификата для всех категорий составляет 100 тысяч рублей.