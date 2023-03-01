В Башкирии более 20 тысяч частных домов будут подключены к газоснабжению

По словам чиновника, газификация реализуется в рамках программы развития газоснабжения Республики Башкортостан до 2025 года. Газпром уже строит 71 межпоселковый газопровод к 164 населенным пунктам. Программа развития газоснабжения республики формируется на основании генеральной схемы газоснабжения РБ, куда входят все муниципальные образования региона.

«Ежегодно республиканским бюджетом предусматриваются суммы, необходимые для оплаты всех сертификатов на газификацию, выданных отдельным категориям граждан. Кроме того, в феврале текущего года российское правительство приняло решение о предоставлении субсидии отдельным категориям граждан Башкортостана в сумме 55 млн рублей», — отметил Егор Родин.

Спикер пояснил, что обязательное условие для догазификации жилого дома и получения сертификата — наличие правоустанавливающих документов на земельный участок и на сам дом. Это может быть стопроцентный собственник либо определенная доля права собственности на жилой дом.

Фото с сайта vbashkortostane.gazprom.ru.