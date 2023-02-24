Три села в Зилаирском районе Башкирии снова оказались в снежном плену

- Мы жители деревень Байгужино, Верхнегалеево, Бикьян Зилаирского района снова остались в снежном плену - не можем уехать на работу и приехать с работы, попасть в больницы, к нам не проедет скорая помощь и пожарная машина, - написала Райхана Юлгильдина. - Камазы с ДРСУ не могли проехать. Здесь нужен мощный трактор, который смог бы пробить эту дорогу. Мы этот трактор давно просим в свой Верхнегалеевский сельсовет для таких случаев. Люди ходят пешком. Пока беды не случится, наша проблема, наверное, не решится?!.

Первый заместитель главы администрации Зилаирского района Марс Султанов ответил, что вопрос принят, решается вопрос по определению техники, которая сможет пробить дорогу в направлении деревни Байгужа.

Спустя немного времени, женщина написала, 72-летний пенсионер-инвалид на простом тракторе сумел прочистить дорогу в деревню.

Фото предоставила Райхана Юлгильдина.