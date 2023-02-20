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ЖКХ
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В Башкирии за неделю четыре раза отключали воду и тепло

Приостановления подачи ресурсов произошли в Уфе и Стерлитамаке.

В Башкирии за неделю четыре раза отключали воду и тепло
В Башкирии за неделю четыре раза отключали воду и тепло

За прошедшую неделю в Башкирии произошло четыре отключения воды и тепла, превышающие норму. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщила и.о. министра ЖКХ РБ Ирина Голованова.

Три случая отключения воды произошли в Уфе.

14 февраля в Калининском районе на 8 часов отключили горячую воду в двух многоквартирных домах. В тот же день в Демском районе на 7 часов была прекращена подача тепла в 12 жилых домах и одном социальном объекте, это более трех тысяч потребителей.

16 февраля в Советском районе более чем на 10 часов была приостановлена подача горячей воды в девяти многоквартирных домах.

Также 16 февраля из-за аварии на 14 часов остались без холодной воды жители 25 частных домов Стерлитамака.

Во всех случаях проведены ремонтные работы. Подача коммунальных ресурсов полностью возобновлена.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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